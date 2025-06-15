علاقة محرمة تفضحها رضيعة، كشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة في شارع بطنطا

نجح ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثان طنطا، بمحافظة الغربية، في فك طلاسم واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بشارع القطيني، بعدما تبين أن الحادثة ترتبط بعلاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق، انتهت بحملها ومحاولة التخلص من المولودة في سرية تامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود رضيعة حديثة الولادة تُركت في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة طنطا. وعلى الفور، انتقلت قوة من القسم إلى المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفلة إلى المستشفى لرعايتها.

ومع بدء التحقيقات، كثف رجال المباحث جهودهم لفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع العثور على الرضيعة، ليتوصلوا إلى مشهد لشخص يحمل الطفلة ويدخل بها إلى عيادة طبيبة نساء وتوليد قبل أن يغادر بدونها. وبالتحري، تبين أن السيدة التي ألقت الطفلة هي جدتها (من جهة الأم)، والمقيمة بإحدى قرى مركز السنطة.

وبمواجهة الجدة، اعترفت بأنها نفذت الواقعة باتفاق مع ابنتها، والدة الطفلة، بهدف إخفاء آثار علاقة غير شرعية جمعت الفتاة بخطيبها السابق، نتج عنها حمل سفاحًا. وبعد فسخ الخطبة واكتشاف الحمل، قررت الأسرة التخلص من المولودة وإلقائها في الشارع خوفًا من انكشاف الأمر وتعرضهم للفضيحة.

وتم ضبط الفتاة والشاب المتهم، وبمواجهتهما أقرّا بصحة ما ورد في التحريات. وأكدت الفتاة أنها أنجبت الطفلة خارج إطار الزواج، وأن الأسرة سعت إلى إنهاء الأزمة بعيدًا عن أعين المجتمع.

وأثبتت نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) تطابق الطفلة مع والدتها وخالها، ما عزز الأدلة التي توصلت إليها الشرطة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في الواقعة.

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