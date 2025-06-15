الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

لقي عامل مصرعه تحت الأنقاض وأصيب ٢ آخران في انهيار مدخنة مصنع طوب بشكل مفاجئ في قرية عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة، ولازال البحث جاريا عن ضحايا تحت الأنقاض.

وعززت هيئة الإسعاف بـ٤ سيارات بشكل مبدئي لموقع الحادث.

وتلقى مأمور قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بلاغا بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بعرب أبو ساعد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وضباط المباحث إلى مكان الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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