مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

لقي عامل مصرعه تحت الأنقاض وأصيب ٢ آخران في انهيار مدخنة مصنع طوب بشكل مفاجئ في قرية عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة، ولازال البحث جاريا عن ضحايا تحت الأنقاض.

وعززت هيئة الإسعاف بـ٤ سيارات بشكل مبدئي لموقع الحادث.

وتلقى مأمور قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بلاغا بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بعرب أبو ساعد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وضباط المباحث إلى مكان الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.