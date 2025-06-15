الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على توفير خطوط هواتف محمولة بأرقام مميزة، وذلك على خلاف الحقيقة.

 النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي قد أكدت قيام المتهمين باستدراج الضحايا وإيهامهم بقدرتهم على استخراج أرقام مميزة مقابل مبالغ مالية، ثم يقومان بالاستيلاء على الأموال بأسلوب "المغافلة".

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية العامة بالعريش

ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية معرضًا حياة المواطنين للخطر بالمقطم

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مالي وعدد من خطوط الهواتف المحمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإحتيال على المواطنين الاستيلاء على الأموال الاستيلاء على أموال ضبط تشكيل عصابي

مواد متعلقة

كشف حقيقة بلاغ اختطاف طفلة بالجيزة والداخلية تُحيل المُبلغة للتحقيق

خلاف بين بلوجر وصاحب شركة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد والتشهير بسبب خلاف مالي

تحرير 825 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية وتحذير من الذروة الصباحية

ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية معرضًا حياة المواطنين للخطر بالمقطم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأكتوبر

الأمن يضبط سائقا يستعرض بسيارته على الطريق الدائري

القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

إسرائيل تصرخ وتل أبيب تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، والنشطاء: المحتل يذوق مرارة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية