ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على توفير خطوط هواتف محمولة بأرقام مميزة، وذلك على خلاف الحقيقة.

النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي قد أكدت قيام المتهمين باستدراج الضحايا وإيهامهم بقدرتهم على استخراج أرقام مميزة مقابل مبالغ مالية، ثم يقومان بالاستيلاء على الأموال بأسلوب "المغافلة".

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مالي وعدد من خطوط الهواتف المحمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.