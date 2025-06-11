رسوم تصل لـ 200 ألف جنيه، قراران للبيئة بشأن تصدير المواد والمخلفات الخطرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 127، الصادر في 11 يونيو 2025، قرارين جديدين لوزارة البيئة، بشأن تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

رسوم تصدير المخلفات الخطرة

وجاء القراران كالتالي:



-قرار وزارة البيئة رقم 120 لسنة 2025، بشأن بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022، حيث تضاف مادة جديدة برقم(ثالثة مكررًا) إلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه نصها الآتي: بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات المذكورة بعد طبقا للآتي:

1 - الموافقة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة مقابل نسبة تعادل مبلغ (1)٪من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا (200000 جنيه).

2 - الترخيص أو الموافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة أى مرحلة من مراحل

الإدارة المتكاملة للمخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (5000 جنيه) سنويًا.

3 - الموافقة على شهادة إضافية أو بدل تالف/فاقد مقابل سداد مبلغ مقداره (2000) جنيه.

4 - الموافقة على ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (25٫000 جنيه) سنويًا.

5 - الموافقة على إصدار إخطارات اتفاقية بازل أو مد صالحية لعبور المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (12000 جنيه) للإخطار الواحد لمدة عام.

اشتراطات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة



- قرار وزارة البيئة رقم 121 لسنة 2025، بشأن اشتراطات وإجراءات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية، حيث يعمل بالاشتراطات والإجراءات والضوابط التالية بشأن إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الموافقة على تصدير المواد الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية:

أولًا- تصدير المواد الخطرة: (أ) ضوابط تصدير المواد الخطرة:

1 - العمل بالقوائم الحالية للمواد الخطرة والصادرة عن الوزارات المختصة مع مراعاة الالتزام بالقوائم الموحده للمواد والمخلفات الخطرة والتى ستصدر عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بالمادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.

2 - الالتزام بأحكام الفقرات أرقام (1 و2 و3) من المادة (40) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرارالوزارى رقم 770 لسنة 2005.

3 - أن يتم النقل من خلال شركة نقل مواد خطرة مرخصة.

4 - تسرى الموافقة على التصدير لمدة عام واحد فقط.

(ب) إجراءات تصدير المواد الخطرة: يقدم طلب الحصول على موافقة التصدير من خلال الموقع الإلكترونى للتراخيص والتصاريح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات، الخاصة بالمخلفات، وفى حالة تصدير المواد الخطرة من خلال المصنع/ الشركة المنتجة: الموافقة البيئية (تقييم الأثر البيئى EIA) للمنشأة.

والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة للمصنع/ الشركة المصدرة، البطاقة الضريبية. السجل الصناعى مثبت به المواد الخطرة المراد تصديرها للخارج والسجل التجاري. الفاتورة أو فاتورة مبدئية للمواد الخطرة محل التصدير.





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