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قناة السويس تحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى استئناف الملاحة بعد نصر أكتوبر

اليوبيل الذهبي، فيتو
اليوبيل الذهبي، فيتو

تحتفل هيئة قناة السويس في مثل هذا اليوم، الموافق الخامس من يونيو عام 1975، بعودة الملاحة بقناة السويس بعد نصر أكتوبر المجيد.  

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إعادة رسم الخريطة الملاحية بالعالم 

وشهدت مصر والعالم حدثًا استثنائيًّا أعاد رسم خريطة الملاحة العالمية، حيث أُعيد فتح قناة السويس أمام حركة السفن الدولية بعد توقف دام نحو ثماني سنوات.  

انتصار الارادة والسيادة المصرية 

وجاءت إعادة افتتاح قناة السويس تتويجًا لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، ولتمثل إعلانًا صريحًا عن عودة السيادة المصرية الكاملة على هذا الشريان الملاحي العالمي، بل ورسالة سياسية تؤكد استقلال القرار المصري، وقدرة مصر على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجاز. 

مصر تنظم احتفالية مهيبة 

وشهد ذلك اليوم احتفالية مهيبة حضرها الرئيس الراحل أنور السادات، إلى جانب وفود رسمية ودبلوماسية من مختلف دول العالم، حيث عبرت أول قافلة ملاحية القناة في الاتجاهين، معلنة عودة الحياة إلى مجراها الحيوي.  

تطهير قناة السويس من الألغام ومخلفات الحرب

وتضمن برنامج إعادة التشغيل جهودًا مكثفة لتطهير قناة السويس من الألغام ومخلفات الحرب، بمشاركة القوات المسلحة ومهندسين متخصصين، مما ساعد على إعادة الملاحة بأعلى درجات الأمان في وقت قياسي. 

اليوم، وبعد 50 عامًا من إعادة افتتاحها، مازالت قناة السويس تواصل أداء دورها كممر لا غنى عنه لحركة التجارة العالمية، بما يرسخ مكانتها كأحد أهم الإنجازات الوطنية في تاريخ مصر الحديث.

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