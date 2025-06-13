خبيرة بالشأن الآسيوي: الصين وجهت اتهامات مباشرة لأمريكا في الهجوم على إيران

أكدت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والمتخصصة في الشأن الآسيوي، أن بكين ترى في هذه الضربات الإسرائيلية على إيران انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة نادية حلمي لـ "فيتو" أن الصين عبّرت عن قلقها العميق من تداعيات هذا التصعيد، خاصة على حركة الملاحة البحرية والنقل البحري عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، مؤكدة أن هذا الهجوم قد يعطل حركة التجارة العالمية ويضر بالمصالح الصينية الاستراتيجية في المنطقة وحول العالم.

دور الصين بعد الهجوم على إيران

وأضافت أن وزارة الخارجية الصينية دعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتحرك بشكل يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى استعداد بكين للعب دور بنّاء في تهدئة الأوضاع المتوترة عقب الهجوم الإسرائيلي على طهران.

وأشارت نادية حلمي إلى أن التحليل الصيني الرسمي للبيان الأمريكي الصادر عقب الهجوم جاء رافضًا لمشاركة الولايات المتحدة في العملية، حيث وجّهت بكين اتهامات مباشرة لواشنطن، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الضربات التي طالت السيادة الإيرانية، وأكدت أن هذه الخطوات العدائية لم تكن لتتم دون تنسيق مسبق ودعم مباشر من الجانب الأمريكي.

ورأت بكين أن هذه المغامرة العسكرية الإسرائيلية تحمل تداعيات خطيرة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصعيد التوتر بين طهران وتل أبيب، وما قد ينجم عنه من تفاقم للأزمات الإقليمية.

دعوة دولية لوقف العدوان

واختتمت الدكتورة نادية حلمي بالإشارة إلى أن الصين طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتحمّل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي السافر ضد إيران، داعية إلى تحرك عاجل لاحتواء الموقف ومنع المزيد من الانفجار في منطقة شدي.

وكانت الصين أدانت بشدة الهجوم العسكري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهداف داخل إيران، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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