الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبيرة بالشأن الآسيوي: الصين وجهت اتهامات مباشرة لأمريكا في الهجوم على إيران

الهجمات الإسرائيلية
الهجمات الإسرائيلية على إيران، فيتو

أكدت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والمتخصصة في الشأن الآسيوي، أن بكين ترى في هذه الضربات الإسرائيلية على إيران انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة نادية حلمي لـ "فيتو" أن الصين عبّرت عن قلقها العميق من تداعيات هذا التصعيد، خاصة على حركة الملاحة البحرية والنقل البحري عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، مؤكدة أن هذا الهجوم قد يعطل حركة التجارة العالمية ويضر بالمصالح الصينية الاستراتيجية في المنطقة وحول العالم.

دور الصين بعد الهجوم على إيران 

وأضافت أن وزارة الخارجية الصينية دعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتحرك بشكل يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى استعداد بكين للعب دور بنّاء في تهدئة الأوضاع المتوترة عقب الهجوم الإسرائيلي على طهران.

وأشارت نادية حلمي إلى أن التحليل الصيني الرسمي للبيان الأمريكي الصادر عقب الهجوم جاء رافضًا لمشاركة الولايات المتحدة في العملية، حيث وجّهت بكين اتهامات مباشرة لواشنطن، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الضربات التي طالت السيادة الإيرانية، وأكدت أن هذه الخطوات العدائية لم تكن لتتم دون تنسيق مسبق ودعم مباشر من الجانب الأمريكي.

ورأت بكين أن هذه المغامرة العسكرية الإسرائيلية تحمل تداعيات خطيرة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصعيد التوتر بين طهران وتل أبيب، وما قد ينجم عنه من تفاقم للأزمات الإقليمية.

دعوة دولية لوقف العدوان

واختتمت الدكتورة نادية حلمي بالإشارة إلى أن الصين طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتحمّل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي السافر ضد إيران، داعية إلى تحرك عاجل لاحتواء الموقف ومنع المزيد من الانفجار في منطقة شدي.

وكانت الصين أدانت بشدة الهجوم العسكري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهداف داخل إيران، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي والدولي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجمات الإسرائيلية على إيران إيران الهجوم على إيران

الأكثر قراءة

الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان لحين فتح المجال الجوي

جروسي: الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في نطنز وقد نخلي أصفهان بالكامل

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

"زوال محتوم يقترب"، أول تعليق من أبو عبيدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

الرئيس الإيراني: ردنا سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

5 رحلات جوية تهبط اضطراريا في مطار شرم الشيخ بسبب غلق المجال الجوي بالأردن

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بالمطارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن منشأة نطنز النووية في إيران بعد استهدافها من قبل الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

خطيب الجامع الأزهر يحذر من تفشي العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية