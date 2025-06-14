أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يوافق على بيع حسام عبد المجيد بشرط وحيد.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي.. ونجم ليفربول يدخل أجندة أولويات أتلتيكو مدريد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم للأندية بين الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

علق أيمن الرمادي المدرب السابق لنادي الزمالك، على شائعات انتظاره عرضا جديدا من الأبيض لتولي مهمة تدريب الفريق.

كأس العالم للأندية، تشهد مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثالثة، الظهور الأول للحكم الدولي المصري محمود عاشور، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يستعد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لعقد اجتماع مرتقب مع مجلس إدارة النادي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب تعرضه لوعكة صحية.

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شرطا للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد مدافع الفريق. وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.

دخل أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فُجِع محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم بوفاة والده بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن والأسى بين أصدقائه وزملائه في الوسط الرياضي.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سر تأخير الإعلان عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للقلعة البيضاء، لتولي كافة الأمور الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي.

أبدى أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، رغبته في مغادرة ملعب "أنفيلد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الريدز خلال الموسم الماضي.

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