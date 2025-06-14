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رياضة

وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

محمد طارق عضو مجلس
محمد طارق عضو مجلس الزمالك،فيتو

فُجِع محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم بوفاة والده بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن والأسى بين أصدقائه وزملائه في الوسط الرياضي.

عزاء رسمي ومجتمعي من رموز الرياضة

وتلقى “طارق” عددًا كبيرًا من برقيات العزاء والمواساة من رموز الوسط الرياضي، ومسؤولي الأندية، وعدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومؤازرة عضو مجلس إدارة الزمالك في هذا المصاب الجلل وذلك عبر صفحات السوشيال ميديا انتظارا لتحديد موعد تلقي العزاء.

موعد العزاء ومكان الجنازة

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة اليوم على أن يقام العزاء مساءً ولكن لم يحدد المكان حتى الآن.

دعوات بالرحمة للفقيد

وتقدمت جموع المعزين بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان في هذا الظرف الصعب، مؤكدين على مكانة محمد طارق وتقدير الجميع له على المستوى الشخصي والمهني.

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