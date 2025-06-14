مهاجم ليفربول يطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

أبدى أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، رغبته في مغادرة ملعب "أنفيلد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الريدز خلال الموسم الماضي.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن الجناح، فيديريكو كييزا، الذي انضم إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، لا يزال حريصًا على العودة إلى إيطاليا، حيث تعتبر وجهته المفضلة في حال رحيله عن إنجلترا.

وأضاف فابريزيو رومانو أن نادي نابولي أجرى اتصالات أولية للاستفسار عن موقف كييزا، في ظل رغبتهم في تدعيم الصفوف بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات المحتملة مع ليفربول.

ورغم أن كييزا يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، إلا أنه يرغب في الرحيل بسبب عدم مشاركته بانتظام في الموسم المنقضي.

وتنتظر إدارة ليفربول خلال الأسابيع المقبلة موقفًا نهائيًا من اللاعب، خاصة في ظل تزايد اهتمام أندية إيطالية أخرى غير نابولي، قد تدخل على خط المنافسة في حال فتحت أبواب المفاوضات رسميًا.

نابولي يستهدف التعاقد مع ثنائي ليفربول الهجومي بعد صفقة نجم مان سيتي

وكشفت تقارير صحفية أن نابولي الأيطالي يواصل تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفي، واضعًا عينيه على صفقة هجومية مزدوجة من ليفربول، قد تُحدث ضجة كبيرة في "الكالتشيو".

وبعد أن أعلن النادي عن التعاقد مع المدافع الشاب لوكا ماريانوتشي من إمبولي، والنجم المخضرم كيفن دي بروين في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي، وجه المدير الرياضي جيوفاني مانا جهوده الآن نحو تدعيم خط الهجوم.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية، يستهدف نابولي ضم الثنائي فيديريكو كييزا وداروين نونيز من نادي ليفربول، بعدما خرج كلاهما من الحسابات الأساسية للمدرب الهولندي آرني سلوت، رغم تتويجهما مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كييزا

كييزا، الذي انضم لليفربول الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو، لا يزال مرتبطًا بعقد حتى يونيو 2028، ويتقاضى راتبًا سنويًا صافيا يبلغ 5 ملايين يورو. في موسمه الأول بالبريميرليج، خاض 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 2 آخرين.

داروين نونيز

أما داروين نونيز، فقد انضم إلى ليفربول في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل 85 مليون يورو. وينتهي عقده في 2028 أيضًا، ويتقاضى راتبًا سنويًا يناهز 4.7 مليون يورو. وخلال مسيرته مع "الريدز"، سجل 40 هدفًا في 143 مباراة بمختلف المسابقات.

ورغم اهتمام نابولي الكبير، إلا أن المنافسة على خدمات اللاعبين تبدو محتدمة فالهلال السعودي، بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، يراقب نونيز عن كثب، فيما يدخل ميلان بقوة على خط كييزا، في محاولة لإعادته إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة "الروسونيري".

وفي الوقت ذاته، يواصل نابولي ترتيب أوراقه في حراسة المرمى، إذ يسعى لتجديد عقد الحارس أليكس ميريت، ويضع ضمن حساباته الحارس الشاب دييجو ماسكاردي من سبيتسيا كخيار مستقبلي.

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