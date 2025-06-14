السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مهاجم ليفربول يطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

لاعبو نادي ليفربول
لاعبو نادي ليفربول

 أبدى أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، رغبته في مغادرة ملعب "أنفيلد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الريدز خلال الموسم الماضي.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن الجناح، فيديريكو كييزا، الذي انضم إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، لا يزال حريصًا على العودة إلى إيطاليا، حيث تعتبر وجهته المفضلة في حال رحيله عن إنجلترا.

وأضاف فابريزيو رومانو أن نادي نابولي أجرى اتصالات أولية للاستفسار عن موقف كييزا، في ظل رغبتهم في تدعيم الصفوف بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات المحتملة مع ليفربول.

 

ورغم أن كييزا يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، إلا أنه يرغب في الرحيل بسبب عدم مشاركته بانتظام في الموسم المنقضي.

وتنتظر إدارة ليفربول خلال الأسابيع المقبلة موقفًا نهائيًا من اللاعب، خاصة في ظل تزايد اهتمام أندية إيطالية أخرى غير نابولي، قد تدخل على خط المنافسة في حال فتحت أبواب المفاوضات رسميًا.

 

نابولي يستهدف التعاقد مع ثنائي ليفربول الهجومي بعد صفقة نجم مان سيتي

 وكشفت تقارير صحفية أن نابولي الأيطالي يواصل تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفي، واضعًا عينيه على صفقة هجومية مزدوجة من ليفربول، قد تُحدث ضجة كبيرة في "الكالتشيو".

وبعد أن أعلن النادي عن التعاقد مع المدافع الشاب لوكا ماريانوتشي من إمبولي، والنجم المخضرم كيفن دي بروين في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي، وجه المدير الرياضي جيوفاني مانا جهوده الآن نحو تدعيم خط الهجوم.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية، يستهدف نابولي ضم الثنائي فيديريكو كييزا وداروين نونيز من نادي ليفربول، بعدما خرج كلاهما من الحسابات الأساسية للمدرب الهولندي آرني سلوت، رغم تتويجهما مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

 

كييزا

كييزا، الذي انضم لليفربول الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو، لا يزال مرتبطًا بعقد حتى يونيو 2028، ويتقاضى راتبًا سنويًا صافيا يبلغ 5 ملايين يورو. في موسمه الأول بالبريميرليج، خاض 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 2 آخرين.

 

داروين نونيز

أما داروين نونيز، فقد انضم إلى ليفربول في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل 85 مليون يورو. وينتهي عقده في 2028 أيضًا، ويتقاضى راتبًا سنويًا يناهز 4.7 مليون يورو. وخلال مسيرته مع "الريدز"، سجل 40 هدفًا في 143 مباراة بمختلف المسابقات.

ورغم اهتمام نابولي الكبير، إلا أن المنافسة على خدمات اللاعبين تبدو محتدمة فالهلال السعودي، بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، يراقب نونيز عن كثب، فيما يدخل ميلان بقوة على خط كييزا، في محاولة لإعادته إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة "الروسونيري".

وفي الوقت ذاته، يواصل نابولي ترتيب أوراقه في حراسة المرمى، إذ يسعى لتجديد عقد الحارس أليكس ميريت، ويضع ضمن حساباته الحارس الشاب دييجو ماسكاردي من سبيتسيا كخيار مستقبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول نادي ليفربول الإنتقالات الصيفية فابريزيو رومانو نادي نابولي فيدريكو كييزا

مواد متعلقة

نابولي يستهدف التعاقد مع ثنائي ليفربول الهجومي بعد صفقة نجم مان سيتي

الصفقة الأعلى في تاريخ الريدز، تفاصيل عقد فيرتز مع ليفربول

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

بعد قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

ارتفاع تاريخي في سعر الجنيه الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

الأمن الإيراني يضبط شاحنة لإطلاق الطائرات المسيرة داخل البلاد (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

المزيد
الجريدة الرسمية