كأس العالم للأندية، الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة الترجي وفلامنجو

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم للأندية بين الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

ويلعب الترجي التونسي، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، منافسات الدور الأول من نسخة 2025 ضمن المجموعة الرابعة مع أندية فلامنجو وجالاكسي لوس أنجلوس وتشيلسي.

ويبدأ الترجي، أحد الأندية العربية الخمسة في مونديال الأندية 2025، مشواره في البطولة فجر الثلاثاء عندما يواجه نادي فلامنجو البرازيلي بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

طاقم حكام مباراة الترجي ضد فلامنجو

ويدير المباراة طاقم حكام هولندي يقوده حكم الساحة داني ماكيلي بمساعدة مواطنيه هيسل ستيجسترا وجان دي فريز في حين سيكون الحكم الرابع ما نينغ من الصين.

أرقام ومسيرة الشرطي الهولندي داني ماكيلي

ويعمل داني ماكيلي، ضابط شرطة في هولندا وبدأ مشواره الدولي في التحكيم عام 2011 بحصوله على الشارة الدولية، ليقود مباريات في بطولة أمم أوروبا للشباب 2012.

وفي 2020، قاد ماكيلي البالغ من العمر حاليا 42 عاما نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

وأدار داني ماكيلي مباريات في كأس أمم أوروبا 2021 ثم 2024 كما كان ضمن قائمة حكام كأس العالم للأندية 2021.

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