طبيب الزمالك يكشف مدى جاهزية أحمد حمدي للمشاركة في المباريات

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادى الزمالك: "حمزة المثلوثي يسافر الإمارات غدا وفترة التأهيل الأولى من شهرين لثلاثة أشهر، فيما أكد الطبيب الألماني جاهزية أحمد حمدي للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته".

وأضاف: " نتابع حالة أحمد الجفالي ويتواجد في تونس خلال الوقت الحالي، ومحمود جهاد أصبح سليم تمامًا من إصابة العضلة الخلفية".

الزمالك ينتظر عودة أحمد حمدي من ألمانيا للخضوع للتحقيق

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك عودة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من ألمانيا للخضوع للتحقيق.

إحالة أحمد حمدي للتحقيق

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إحالة أحمد حمدي للتحقيق نظرًا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق

وجاء قرار النادي للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادئ نادي الزمالك.

ويتواجد أحمد حمدي حاليًا في ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي.

وحصل أحمد حمدي، على موافقة الطبيب الألماني الذي أجري له عملية الرباط الصليبي للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته.

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف عن تفاصيل أزمة جديدة بين اللاعب أحمد حمدي وإدارة النادي، بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب مسبقًا بأنها قامت بحجز الفندق والطيران والمستشفى، لكن عند وصوله إلى ألمانيا، فوجئ اللاعب بعدم سداد النادي لأي من التكاليف، واضطر لدفعها من حسابه الخاص له وللطبيب المرافق.

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