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رياضة

محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي بمونديال الأندية

محمود عاشور الحكم
محمود عاشور الحكم الدولي، فيتو

كأس العالم للأندية، تشهد مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثالثة، الظهور الأول للحكم الدولي المصري محمود عاشور، في بطولة كأس العالم للأندية  2025.

محمود عاشور حكما للفيديو بلقاء بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكم المصري محمود عاشور، ضمن طاقم تحكيم مباراة بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

وسيكون عاشور حكمًا رئيسيًا لتقنية الفيديو (VAR) في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأحد، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 يفتتح فريق بايرن ميونخ مشواره في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 بمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

بايرن ميونخ يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي، فيتو
بايرن ميونخ يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي، فيتو

مجموعة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

 وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، فريق بايرن ميونخ الحاصل على اللقب في مرتين سابقتين، كانت أخرهما نسخة 2021 بقطر، على رأس المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 

وجاءت مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

الأحد 15 يونيو

بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي - 7 مساء

السبت 21 يونيو

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني - 4 صباحا

الثلاثاء 24 يونيو

بايرن ميونخ ضد بنفيكا - 10 مساء

 

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