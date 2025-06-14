بحضور حسين لبيب، اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك غدا

يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة النادي غدا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب تعرضه لوعكة صحية.

ومن المقرر أن يتواجد مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل كامل في الاجتماع، عدا محمد طارق عضو المجلس بسبب وفاة والده.

وعلمت فيتو أن الاجتماع سيكون لحسم عدد كبير من الملفات على رأسها الإعلان عن المدير الرياضي الجديد جون إدوارد.

حسين لبيب

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

ومن ناحية أخرى أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا

وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.