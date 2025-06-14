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رياضة

نجم ليفربول يدخل أجندة أولويات أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي

أندرو روبرتسون لاعب
أندرو روبرتسون لاعب ليفربول، فيتو

دخل أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن رغبة أتليتكو مدريد في التعاقد مع أندرو روبرتسون لاعب ليفربول، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

ويرى رومانو إن الصفقة لن تكون سهلة على أتليتكو مدريد على الرغم من اقتراب ليفربول مع التعاقد مع ميلوس كيركيز لاعب بورنموث في نفس المركز.

يذكر أن روبيرتسون صاحب الـ 31 عاما انضم إلى ليفربول في 2017 قادما من هال سيتي، ليتوج بـ9 ألقاب مع الريدز، كما شارك مع الفريق في 45 مباراة بالموسم الماضي وصنع هدفين.

 

مهاجم ليفربول يطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

فيما أبدى أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، رغبته في مغادرة ملعب "أنفيلد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الريدز خلال الموسم الماضي.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن الجناح، فيديريكو كييزا، الذي انضم إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، لا يزال حريصًا على العودة إلى إيطاليا، حيث تعتبر وجهته المفضلة في حال رحيله عن إنجلترا.

وأضاف فابريزيو رومانو أن نادي نابولي أجرى اتصالات أولية للاستفسار عن موقف كييزا، في ظل رغبتهم في تدعيم الصفوف بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات المحتملة مع ليفربول.

ورغم أن كييزا يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، إلا أنه يرغب في الرحيل بسبب عدم مشاركته بانتظام في الموسم المنقضي.

وتنتظر إدارة ليفربول خلال الأسابيع المقبلة موقفًا نهائيًا من اللاعب، خاصة في ظل تزايد اهتمام أندية إيطالية أخرى غير نابولي، قد تدخل على خط المنافسة في حال فتحت أبواب المفاوضات رسميًا.

 

نابولي يستهدف التعاقد مع ثنائي ليفربول الهجومي بعد صفقة نجم مان سيتي

 وكشفت تقارير صحفية أن نابولي الأيطالي يواصل تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفي، واضعًا عينيه على صفقة هجومية مزدوجة من ليفربول، قد تُحدث ضجة كبيرة في "الكالتشيو".

وبعد أن أعلن النادي عن التعاقد مع المدافع الشاب لوكا ماريانوتشي من إمبولي، والنجم المخضرم كيفن دي بروين في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي، وجه المدير الرياضي جيوفاني مانا جهوده الآن نحو تدعيم خط الهجوم.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية، يستهدف نابولي ضم الثنائي فيديريكو كييزا وداروين نونيز من نادي ليفربول، بعدما خرج كلاهما من الحسابات الأساسية للمدرب الهولندي آرني سلوت، رغم تتويجهما مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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