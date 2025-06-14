تجنبا لسيناريو زيزو، الزمالك يوافق على بيع حسام عبد المجيد بشرط وحيد

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شرطا للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد مدافع الفريق. وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.

ويرغب حسام عبد المجيد في خوض تجربة احترافية، فيما يأمل الزمالك في تجديد عقد اللاعب لأطول فترة ممكنة.

حسام عبد المجيد مدافع الزمالك

وقال مصدر في النادي لـ"فيتو"، إن الزمالك لا يمانع في احتراف حسام عبد المجيد بشرط أن يكون المقابل المادي يساوي 4 ملايين يورو فيما فوق.

وأكد المصدر أن الزمالك لن يفرط في خدمات حسام عبد المجيد بمبلغ أقل من ذلك كونه لاعب دولي وصغير في السن ويقدم مستويات مميزة مع الزمالك منذ فترة طويلة.

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

فيما أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا

وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا.

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