أنا مش هاوي، تعليق مفاجئ من أيمن الرمادي على أنباء انتظاره تدريب الزمالك

علق أيمن الرمادي المدرب السابق لنادي الزمالك، على شائعات انتظاره عرضا جديدا من الأبيض لتولي مهمة تدريب الفريق.

وانتهى مشوار المدرب أيمن الرمادي مع الزمالك، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء بآخر مباريات الأبيض في الموسم وهو نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك تعاقد مع أيمن الرمادي لمدة شهر واحد ينتهي بنهاية كأس مصر.

تعليق مفاجئ من أيمن الرمادي

وكتب الرمادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "على الرغم من ارتباطي العاطفي بكل زملكاوي، ليس كما يشاع أنني أنتظر قرار الإدارة تجديد عقدي من عدمه لتحديد وجهتي فأنا محترف ولا أتعامل بشكل هاوي".

هل يستمر أيمن الرمادي مع الزمالك في الموسم الجديد؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف المدرب أيمن الرمادي من الاستمرار مع الأبيض في الموسم الجديد 2025-2026.

وقال المصدر إن هناك بعض الأصوات بمجلس الإدارة نادت باستمرار أيمن الرمادي مع الزمالك في الموسم الجديد خاصة بعد تحقيق لقب كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط ترى ضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأتم المصدر: سيتم حسم أمر هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أيمن الرمادي

مشوار أيمن الرمادي مع الزمالك

وتعادل أيمن الرمادي فى اللقاء الأول مع الزمالك أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجيت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0، ثم فاز على بيراميدز بركلات الترجيح، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وحصد أيمن الرمادي لقب كأس مصر مع الزمالك على حساب بيراميدز.

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