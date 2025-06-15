الحرب الإيرانية الإسرائيلية تربك أسواق المال العالمية.. حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين.. وخبراء يتوقعون تراجع السيولة داخل الأسواق

البورصة المصرية، تعيش أسواق المال العالمية حالة من الترقب والتوتر، على وقع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل هذه الحرب، التي تمثل أخطر تصعيد إقليمي منذ سنوات، ألقت بظلالها الثقيلة على الأسواق المالية العالمية، ولم تكن السوق المصرية بمنأى عن التأثر.

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حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ"فيتو": مع بداية التصعيد، سادت حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين، حيث من المتوقع أن يدفع الكثيرون إلى تقليص حيازاتهم من الأسهم والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار.

وشهدت المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية تراجعات متفاوتة، لا سيما في قطاعات البنوك والسياحة والخدمات المالية، والتي تُعد الأكثر حساسية للأحداث الإقليمية.

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ماجى سليم، فيتو

من المتوقع أن تتراجع السيولة داخل السوق

وأضافت ماجى سليم أنه من المتوقع أن تتراجع السيولة داخل السوق، وارتفاع مستويات التذبذب اليومي، ما عزز المخاوف من موجة بيعية أوسع في حال استمر التصعيد العسكري كما تأثرت ثقة المستثمر الأجنبي، في ظل احتمالات اتساع رقعة الحرب وتأثيرها المحتمل على طرق الملاحة في الخليج العربي، التي تُعد شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار النفط، وبالتالي زيادة الأعباء الاقتصادية على مصر.

التراجع فى بعض الجلسات السابقة

وأشارت سليم إلى أنه رغم التراجع الحاد في بعض الجلسات، فإن هناك من يرى أن السوق المصرية قد تكون أكثر قدرة على الصمود مقارنةً بأسواق إقليمية أخرى، نظرًا لانخفاض انكشافها المباشر على الأسواق الإيرانية أو الإسرائيلية، لكن المخاوف تظل قائمة من تداعيات غير مباشرة عبر أسعار الطاقة والتضخم.

وتابعت سليم قائلة: إن أهم التوقعات في الفترة المقبلة تشير إلى استمرار التذبذب، خاصة إذا لم تحسم الحرب سريعًا أو في حال توسعها إقليميًا، ومن المتوقع أن تتجه المؤسسات إلى إعادة هيكلة محافظها، والتركيز على الأسهم الدفاعية مثل الأغذية والدواء، إضافة إلى بعض شركات الذهب والمناجم وفي المقابل، قد تتيح حالة الهبوط فرصًا استثمارية للمستثمر متوسط وطويل الأجل، حال عودة الاستقرار السياسي وتحسن المعنويات إلا أن المستثمرين بحاجة إلى الحذر الشديد، ومتابعة دقيقة لتطورات المشهد الإقليمي.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية تربك البورصات وتشعل المخاوف العالمية

كما أكد خبراء سوق المال أن اندلاع الحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران جاء كصدمة ثقيلة للأسواق المالية العالمية، التي لم تكن قد تعافت بالكامل من تداعيات الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ومع إطلاق أولى الصواريخ وتبادل الضربات، كان ردّ فعل البورصات العالمية سريعًا وحادًا، حيث بدأت مؤشرات الأسهم في التراجع وسط موجات بيع واسعة يقودها الذعر وعدم اليقين.

المستثمرون لا يحبون المفاجآت

وأضاف الخبراء أن المستثمرين في العادة لا يحبون المفاجآت، وخصوصًا تلك ذات الطابع الجيوسياسي ومع تصاعد الحرب بين قوتين لهما تأثيرات إقليمية واسعة وتحالفات متشابكة، ارتفعت درجة الخطر في نظر الأسواق فالمخاوف لا تتعلق فقط بامتداد الحرب إلى دول أخرى، بل أيضًا بما قد يترتب عليها من تأثيرات اقتصادية غير مباشرة، مثل ارتفاع أسعار النفط، اضطرابات في سلاسل التوريد، ومخاطر تضخمية إضافية.

انخفاضات فورية مع بداية التصعيد

كما ان البورصات الأمريكية والأوروبية سجّلت انخفاضات فورية مع بداية التصعيد، وسط هروب جماعي نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الأمريكية.

كما شهدت الأسواق الآسيوية اضطرابًا ملحوظًا، خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تنامت المخاوف من تكرار سيناريوهات أزمات إقليمية تضر بثقة المستثمرين وتعطل تدفقات التجارة.

أكثر القطاعات تضررا من الحرب الإيرانية الاسرائيلية

بالاضافة الى أن قطاع التكنولوجيا كان من أكبر المتضررين، إذ يُنظر إليه على أنه شديد الحساسية للتحولات الاقتصادية، كما أن كثيرًا من شركاته تعتمد على استقرار حركة التجارة العالمية وفي المقابل، بدأت أسهم شركات الطاقة والدفاع تسجّل مكاسب قوية، في استجابة تقليدية للطلب المتزايد على النفط والتسلّح في أوقات الحرب.

تأثير الحرب على الأسواق الناشئة

بالاضافة الى أن الأسواق الناشئة كانت أيضًا من بين الأكثر هشاشة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد الطاقة. فارتفاع أسعار النفط نتيجة التوتر في الخليج دفع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم منها، خشية اتساع عجز الحساب الجاري أو انخفاض قيمة العملة، وهو ما قد يُهدد استقرار هذه الاقتصادات.

وأشار خبراء سوق المال إلى أن التوقعات مرهونة بدرجة تصاعد أو احتواء الأزمة فإذا اتسع نطاق الحرب ليشمل تدخلات مباشرة من أطراف إقليمية أخرى مثل حزب الله أو اطراف موالية لإيران في اليمن والعراق، فقد نشهد موجة تصحيح كبرى في الأسواق العالمية، خصوصًا إذا تعطلت ممرات النفط أو استهدفت البنى التحتية للطاقة في الخليج.

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول (بدون الصفقات) نهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.16 مليار جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 977 مليون جنيه.

العقارات بقيمة تداول بلغت 924 مليون جنيه.

مواد البناء بقيمة تداول بلغت 317 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 296 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعى فى ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى فى ختام تعاملات الأربعاء وربح رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.332 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 41092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14784 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة.

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