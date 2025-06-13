خسائر متوقعة للبورصة بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية وتذبذب المؤشرات

تأثير الحرب على البورصة المصرية، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، لم تكن الأسواق المالية بعيدة عن دائرة التأثر، وعلى رأسها البورصة المصرية التي من المتوقع أنها ستتفاعل مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، نظرًا لحساسية الاقتصاد المصري للأحداث الإقليمية والعالمية.

التوترات تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال

ومن جانبه، قالت خبيرة أسواق المال ماجى سليم أن أول تأثير مباشر كان في سلوك المستثمرين، حيث دفع القلق الجيوسياسي عددًا من المستثمرين الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة، ومنها البورصة المصرية.

وأشارت سليم إلى أن هذا الهروب يُترجم غالبًا إلى انخفاض في مؤشرات البورصة الرئيسية، خاصة EGX30، بسبب عمليات بيع مكثفة متوقعة على الأسهم القيادية بحثًا عن ملاذات آمنة كالدولار أو الذهب.

ارتفاع أسعار النفط يضغط على الاقتصاد

واضافت سليم أن الحرب تسببت في ارتفاع ملحوظ بأسعار النفط عالميًا، وهو ما يشكل عبئًا مباشرًا على الموازنة المصرية باعتبار البلاد مستوردًا للطاقة.

هذا الارتفاع يزيد من فاتورة الاستيراد، وبالتالي يؤثر سلبيًا على الميزان التجاري وسعر صرف الجنيه، ما ينعكس مباشرة على نفسية المستثمرين في سوق المال.

ضعف السيولة المحلية

ونوهت سليم إلى أن الحرب تسببت في حالة من الترقب في السوق، ما أدى إلى انخفاض السيولة اليومية في التداول، حيث يفضّل المستثمرون تأجيل قراراتهم إلى حين اتضاح الصورة السياسية والعسكرية في المنطقة.

جدير بالذكر البورصة المصرية كجزء من الأسواق الناشئة لا تعمل بمعزل عن الأزمات الجيوسياسية، وحرب إسرائيل وإيران أبرز مثال على ذلك وقد يكون التأثير مؤقتًا حال انحسار النزاع، لكن استمرار الحرب قد يفاقم الضغوط على سوق المال، ما يتطلب سياسات مالية مرنة ومراقبة لصيقة للتطورات.

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