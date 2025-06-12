الخميس 12 يونيو 2025
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أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ببني سويف

الدكتور أحمد السيد
الدكتور أحمد السيد مكى، رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، فيتو

حصلت "فيتو" على أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بـ محافظة بني سويف 2025 (الدور الأول)، عقب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025م.

أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية ببني سويف

وقدم الدكتور أحمد السيد مكى، رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية بالمنطقة، مشيدًا بتفوقهم وتميزهم العلمي، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة جهد واجتهاد ومثابرة تستحق التقدير والدعم.

 

كما أعرب رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، عن شكره وتقديره لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، برئاسة شريف شعبان طه، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنطقة، مثمنًا دورهم البارز في إخراج النتيجة بدقة ونزاهة.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، على أهمية الدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في بناء أجيال واعية، متسلحة بالعلم والقيم، قادرة على النهوض بالمجتمع وخدمة الوطن.

اسماء اوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ببني سويف

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024/2025م، موجهًا الشكر لأعضاء كنترول الشهادة الابتدائية، برئاسة عمرو محمد صادق، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية الأزهرية، على جهودهم المخلصة في إنجاح سير عملية التصحيح وإعلان النتائج.

وتقدم رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، بخالص التهاني والتبريكات إلى الطلاب الناجحين والمتفوقين من أوائل الشهادتين، موجهًا التحية والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وعطاء لدعم أبنائهم وتحفيزهم على التفوق.

 

وفي ختام كلمته، دعا رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، المولى عز وجل أن يديم على أبنائنا نعمة العلم والاجتهاد، وأن ينفعهم بما علمهم، راجيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل القادمة من حياتهم العلمية والعملية.

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