انقطاع المياه عن قرية مازورة في ببني سويف السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه عن مجلس قروي مازورة يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم.

انقطاع المياه عن قرية مازورة ببني سويف

وأوضحت شركة مياه بني سويف، في بيان لها، أن هذا الانقطاع يأتي بسبب تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في محابس خط الطرد الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي بمازورة، التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة.

وأكدت شركة مياه بني سويف، أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وذلك لتفادي الأعطال المفاجئة وتحقيق استدامة الخدمة وجودتها على مدار اليوم، مؤكدة أن فرق الصيانة والفنيين سيعملون على إنجاز الأعمال في أقل وقت ممكن، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان عودة المياه في الموعد المحدد دون تأخير.

شركة مياه بني سويف تناشد المواطنين

واهابت شركة مياه بني سويف، بالمواطنين القاطنين في مجلس قروي مازورة والقرى التابعة له، بضرورة تدبير احتياجاتهم اليومية من المياه خلال فترة الانقطاع، وذلك لتجنب أي مشكلات ناتجة عن توقف الخدمة.

كما أعلنت شركة مياه بني سويف، أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، تجوب المناطق المتأثرة، وسيتم الدفع بها في حال الحاجة لذلك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، ولأي استفسارات أو شكاوى، دعت الشركة المواطنين إلى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، كما يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01211175827.

وأعربت شركة مياه بني سويف، عن اعتذارها للمواطنين عن هذا الإجراء الضروري، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة.



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