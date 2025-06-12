الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقطاع المياه عن قرية مازورة في ببني سويف السبت المقبل

شركة مياه الشرب ببني
شركة مياه الشرب ببني سويف، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه عن مجلس قروي مازورة يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم.

انقطاع المياه عن قرية مازورة ببني سويف 

وأوضحت شركة مياه بني سويف، في بيان لها، أن هذا الانقطاع يأتي بسبب تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في محابس خط الطرد الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي بمازورة، التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة.

وأكدت شركة مياه بني سويف، أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وذلك لتفادي الأعطال المفاجئة وتحقيق استدامة الخدمة وجودتها على مدار اليوم، مؤكدة أن فرق الصيانة والفنيين سيعملون على إنجاز الأعمال في أقل وقت ممكن، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان عودة المياه في الموعد المحدد دون تأخير.

شركة مياه بني سويف تناشد المواطنين 

واهابت شركة مياه بني سويف، بالمواطنين القاطنين في مجلس قروي مازورة والقرى التابعة له، بضرورة تدبير احتياجاتهم اليومية من المياه خلال فترة الانقطاع، وذلك لتجنب أي مشكلات ناتجة عن توقف الخدمة.

كما أعلنت شركة مياه بني سويف، أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، تجوب المناطق المتأثرة، وسيتم الدفع بها في حال الحاجة لذلك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، ولأي استفسارات أو شكاوى، دعت الشركة المواطنين إلى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، كما يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01211175827.

وأعربت شركة مياه بني سويف، عن اعتذارها للمواطنين عن هذا الإجراء الضروري، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة.
 

الإعدام شنقًا لسيدة قتلت نجل شقيقتها ببني سويف

توريد 277 ألف طن من الأقماح المحلية للشون والصوامع ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمخابز

محافظ بني سويف يتفقد جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة

تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف

حادث مأساوي في الفشن، مصرع طفل دهسا أثناء احتفاله بالعيد أمام منزله

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أهالي بني سويف يلتقطون صورا تذكارية مع المحافظ بممشى الكورنيش

محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى بالصلاة والزيارات (صور)

الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة طالب صيدلي ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف شركة مياه بني سويف

مواد متعلقة

الإعدام شنقًا لسيدة قتلت نجل شقيقتها ببني سويف

توريد 277 ألف طن من الأقماح المحلية للشون والصوامع ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمخابز

محافظ بني سويف يتفقد جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة

تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف

حادث مأساوي في الفشن، مصرع طفل دهسا أثناء احتفاله بالعيد أمام منزله

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أهالي بني سويف يلتقطون صورا تذكارية مع المحافظ بممشى الكورنيش

الأكثر قراءة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعليق برلماني بشأن موقف مصر من قافلة الصمود

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

التفاصيل الكاملة لأزمة "سفرية ألمانيا" بين الزمالك وأحمد حمدي

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

صيغة الإمام الشافعي للصلاة على سيدنا محمد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

المزيد
الجريدة الرسمية