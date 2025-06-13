وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين

أعلنت مديرية الأوقاف بـ محافظة بني سويف عن تعليمات وكيل الوزارة بعدم إزعاج المواطنين بمكبرات الصوت، مع ضرورة استخدامها في الحدود المشروعة، تحقيقًا للهدف الدعوي دون الإخلال براحة الأهالي، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بمسؤولي المديرية

وفي هذا الإطار، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، عقد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع إدارة الدعوة، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات الفرعية، لمتابعة انتظام العمل في الحقل الدعوي وتعزيز الانضباط داخل المساجد.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل أوقاف بني سويف، على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة، والانضباط الدعوي للأئمة والعاملين بالمساجد، مع أهمية الارتقاء بالمستوى الدعوي بما يعكس الصورة الإيجابية لرسالة المسجد، ودور الإمام التنويري في خدمة المجتمع، موجهًا بحصر المخالفات الدعوية والتنظيمية ورفع تقارير دقيقة عنها، ضمن خطة متابعة الأداء الميداني، لضمان تقديم خدمة دعوية فاعلة وواعية للمواطنين.

تكريم الائمة والعاملين المتميزين بأوقاف بني سويف

وفي ذات السياق، أكد وكيل أوقاف بني سويف، أهمية رصد المتميزين من الأئمة والعاملين من خلال المتابعة المستمرة، تمهيدًا لتكريمهم بشكل رسمي، بما يعزز التنافس الإيجابي، ويشجع على التميز والإبداع داخل الحقل الدعوي، مؤكدًا أن العمل بروح المحبة والتكامل داخل المساجد هو من صميم رسالة الإمام، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين الإمام والمصلين، وغرس ثقافة الاحترام والتعاون، بما يتماشى مع القيم الإسلامية الأصيلة.

وأوضحت مديرية أوقاف بني سويف، في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، لترسيخ قيم الانضباط والالتزام في المساجد، وتحقيق التكامل بين الجانب الدعوي والتنظيمي، بما يرقى بالخطاب الديني ويحقق تطلعات المواطنين.

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