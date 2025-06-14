خامنئي يعين مجيد موسوي لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري بعد اغتيال علي حاجي زاده

قالت قناة الجزيرة في خبر عاجل إن المرشد الإيراني علي خامنئي قام بتعيين مجيد موسوي لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري بعد اغتيال علي حاجي زاده.

وتتصاعد وتيرة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، بعد الهجوم الذي قامت به إسرائيل على إيران، فجر الجمعة، وأسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين ومنهم رئيس أركان الجيش الإيراني، الأمر الذي اشعل نيران الحرب، حيث أكدت إيران إنها سترد بعنف على الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها.

تحول مفصلي يرسم خريطة المواجهة في المنطقة

هناك تحول مفصلي قد يعيد رسم خريطة المواجهة في المنطقة، حيث شنّت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على مواقع استراتيجية داخل إيران، استهدف منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وأدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين.

وجاء الرد الإيراني قوي وبالفعل نفذت إيران ضربات على الداخل الإسرائيلي، حيث وصلت الصواريخ البالستية والفرط صوتية الإيرانية إلى قلب تل أبيب، ولأول مرة في التاريخ تصل الصواريخ لعدد من المواقع العسكرية المهمة في قلب تل أبيب، واقتربت الضربات الإيرانية من وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي "كرياه".

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