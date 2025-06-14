آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".



وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

هو الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم.

ولقب "الأبلج" من انبلاج نور الصباح، وسمي كذلك لجماله، رضي الله عنه، فيرى جماله الجميع إذا نظروا إلى وجهه الشريف.

تزوج من السيدة زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقيل أيضا: أم ولد، رضي الله عنهم.

وهو والد السيدة نفيسة، والسيد يحيى المتوج بالأنوار ومقامه بقرية "الغار" بمحافظة الشرقية، والسيدة فاطمة الصغرى، وضريحها مجاور لمسجد الصحابي الجليل سيدنا عقبة بن عامر الجهني، رضي الله عنهم.

لوحة على ضريحي السيد حسن الأنور، ووالده السيد زيد الأبلج، فيتو

مسجد ومقام السيد الحسن الأنور

والسيد حسن الأنور مشهور أيضا بـ"الأكبر"، وقبره معروف بحي مصر القديمة، ودفن معه في مشهده ابنه زيد أخو السيدة نفيسة.

ويعتقد الكثيرون أن سيدنا زيد الأبلج هو والده، فبالتالي هو ابن الإمام الحسن السبط، والمعروف أنه مدفون " بالحاجر " بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لكن الصحيح أن هذا هو ابن السيد حسن الأنور واسمه على اسم جده سيدنا زيد بن سيدنا الحسن السبط، لكن حدث الخلط من الناس.

وصف الحسن الأنور

يذكر الشيخ أحمد فهمي في كتابه "كريمة الدارين الشريفة الطاهرة السيدة نفيسة رضي الله عنها": "كان شيخ بني هاشم في زمنه من بني الحسن حتى أن رئاسة البيت الهاشمي انتهت إليه في عصره".

وجاء في "تهذيب التهذيب" عن ابن سعد في طبقاته:

"كان أبو محمد الحسن الأنور عابدا ثقة، وكان إماما عظيما من كبار آل البيت، وكان مجاب الدعوة، بل إن الزبير بن بكار وصفه بأنه كان فاضلا شريفا.

والي المدينة المنورة

توفي أبوه وهو غلام وترك عليه دينا قيمته أربعة آلاف دينار فحلف الحسن ولده أن لا يُظِل رأسه سقف إلا سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ببيت رجل يكلمه في حاجة حتى يقضى دين أبيه، فوفاه وقضاه بعد ذلك.

ويقال إنه كان مجاب الدعوة، ممدوحا، وظل واليا على المدينة نحو 6 سنوات، إلى أن تآمر عليه أحد الحاقدين، فأوعز إلى بي جعفر المنصور أنه يريد الخلافة لنفسه فإنه كان قد انتهت إليه رياسته لبني حسن، فأحضره من المدينة وسلبه ماله، ثم ظهر له كذب الناقل عنه فمنَّ عليه، ورده إلى المدينة مكرما.

وقيل أيضا إن المنصور عزل الحسن الأنور فجأة من ولاية المدينة المنورة، وألقى في غياهب السجن عام 156هـ، وكان عمره يناهز الـ69 عاما، إلى أن ولي المهدي العباسي فأخرجه.



فلما خرج من السجن، و(وصل إلى المدينة) بعث إلى الذي وشى به يهديه، ولم يعاتبه على ما كان منه، وهذه هي أخلاق أهل البيت الكرام.

قدومه إلى مصر

قدم السيد الحسن الأنور إلى مصر بعد عزله من ولاية المدينة المنورة سنة 193هـ، ومعه ابنته السيدة نفيسة وغيرها من أهله.

وتوفى بالقاهرة، ودفن بمسجده بساحته في "حي الجيارة" على مشارف مصر القديمة، بالقرب من سور مجرى العيون، شارع سيدي حسن الأنور، أمام "مستشفى سرطان الأطفال".

كتاب بحر الأنساب

يروي كتاب "بحر الأنساب" (المشجر الكشاف لأصول السادة الأشراف) للعلامة السيد محمد بن أحمد بن عميد الدين الحسيني النجفي:

سيدي حسن الأنور، والد السيدة نفيسة هو مدفون بمصر، قدم إلى مصر ومعه ابنته نفيسة، وكان إماما عظيما، وعالما من كبار أهل البيت معدودا من التابعين، وكان قد ولى المدينة من قبل أبى عبد الله أبى جعفر المنصور الخليفة العباسي، قال: الشعراني في "المنن": أخبرني شيخي الخواص أن الحسن الأنور والد السيدة نفيسة في التربة المشهورة قريبا من جامع "القراء" بين مجراة القلعة، وجامع عمرو، وقد وُجد حجرٌ عتيقٌ مرقومٌ عليه نسب سيدنا زيد، ومنْ شكَّ في ذلك فليذهب إلى هناك، وليعلم ذلك بالمعاينة، هكذا قال "الشيخ الشبلنجي"، وقال الشيخ "الصبان" إن السيد حسن الأنور نقلا عن "طبقات المناوي" عن "الذهبي" أنه كان من أعيان العلويين وأشرفهم، ثم نقل عبارة الشعراني في المنن.

أما المقريزي فيقول:

في "المواعظ والاعتبار" بذكر الخطط والآثار المعروف بـ"الخطط المقريزية": "وأما والد نفيسة وهو الحسن بن زيد فهو الذي كان والي المدينة النبوية من قبل أبى جعفر عبد الله بن محمد المنصور، وكان فاضلا أديبا عالما".

ضريح السيد حسن الأنور، فيتو

وقال على باشا مبارك في "الخطط التوفيقية":

"ومسجد سيدي حسن الأنور بقرب العيون التي فوقها مجرى الماء السلطاني الواصل إلى القلعة فيما بينها وبين جامع عمرو قريب من فم الخليج في وسط منازل صغيرة مسكونة بالفقراء، وقبور كثيرة وهو مقام الشعائر وله ميضأة ومرافق وبئرٌ، وكان مهجورا متخربا، فجُدد وعُمر في سنة ثمانين ومائتين وألف على يد ناظره الشيخ أبى زيد إسماعيل، كما هو مرقوم بأعلى بابه الغربي، وبه ضريح والد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، عليه قبة جديدة وتحت تابوته حجر من الرخام مكتوب عليه اسم سيدي حسن الأنور، رضي الله عنه، وبجوار هذا الضريح ضريحان أحدهما السيد زيد الأبلج، واسمه منقوش على قطعة حجر تحت تابوته، والآخر لسيدي جعفر، وليس له إيراد، وإنما يصرف عليه من الأوقاف العمومية، وبجوار ميضأته شجرتان من اللبخ ونخلتان. ويقال إن هذا الجامع في طرف مجل الجديد الناصري.

قال المقريزي في خططه بشاطئ النيل من ساحل مصر الجديد، عمَّره القاضي فخر الدين محمد بن فضل الله، ناظر الجيش باسم الملك الناصر محمد بن قلاوون، وانتهت عمارته سنة اثنتي عشر وسبعمائة، وأقيمت فيه الجمعة حينئذ، وله أربعة أبواب، وفيه مائة وسبعة وثلاثون عمودا وذرعه أحد عشر ألف ذراع، وما برح من أحسن المتنزهات إلى أن خرب ما حوله، ثم زالت آثاره بالكلية، وقيل إنه كان محل السبع سواقي ذات البناء الضخم بجوار فم الخليج التي تنقل الماء من النيل إلى مجراه القلعة، ويدل للأول ما اشتهر أن الفرنساوية زمن دخولهم مصر وجدوا هناك كثيرا من العمد الرخام الضخمة وأحجارا، ونحو ذلك.

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