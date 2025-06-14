آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

هي السيدة عائشة بنت جعفر الصادق، أخت يحيى المؤتمن، زوج السيدة نفيسة، وأمير المدينة المنورة، رضي الله عنهم.

وهي، أيضا، أخت الإمام موسى الكاظم.

الهروب من بطش المنصور

اتفق المؤرخون علي قدوم هذه السيدة، رضوان الله عليها، إلى مصر بعد موقعة "فخ" التي استشهد فيها جماعة من أهل البيت في العراق.

مسجد السيدة عائشة، فيتو



ويرجع سبب مجيئها لمصر إلى هروبها من بطش المنصور, وكان في صحبتها إلى مصر إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, ولم يكن يتجاوز عمرها العشرين سنة.

وقيل في بعض الكتب التاريخية إن السيدة عائشة، رضي الله عنها، كانت زوجا لأمير المدينة المنورة أيضا، وهو عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهي ابنة أمير، وأخت أمير، وزوج أمير، رضي الله عنها.

ضريح السيدة عائشة، رضي الله عنها، فيتو



وإن كان الأرجح أنها لم تتزوج، وأنها توفيت في سن صغيرة، ودُفنت بمصر عام 145هـ.

واشتهرت رضي الله عنها بأنها "عروس آل البيت"، عليهم السلام.

سكنت، رضي الله عنها، مصر وكانت تعقد في بيتها لقاءات فقهية عديدة، والذي أصبح مزارًا مهمًا لمحبي آل البيت.

والدها عميد آل البيت

وكان الإمام جعفر الصادق والدها، عميدا لآل البيت بعد استشهاد الامام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين.

وكان الامام جعفر يحذر عمه زيد بن زين العابدين من نفاق وكذب من طلبوا مبايعته بالكوفة، ويذكره دائما بما حدث لجدهما الإمام الحسين، رضي الله عنهما، فكان العم يقتنع، ولكنه في الوقت نفسه لم يستطع السكوت طويلا على استبداد وطغيان بني أمية إلى درجة أن ابن الشقيق (الإمام جعفر) بدأ هو الآخر يدعو الناس إلى ضرورة اتباع العم، خصوصا لأنه يطالب بمبادئ جدهما الحسين، وكان أسلوبه إحياء السنن ورفض البدع؛ ولذلك لم يجمع الناس على حب أحد كما اجمعوا على حب الإمام جعفر الصادق.

تطوير مسجد السيدة عائشة، فيتو

وفي هذه الأجواء، وهذه البيئة شبت وترعرعت السيدة عائشة التي عاصرت أحداثا جساما، ورأت والدها، وهو يرفض الخلافة بعد سقوط دولة بني أمية، ومطالبة الثوار له بقبول البيعة ليصبح أميرًا للمؤمنين.

ضريح السيدة عائشة

كان ضريح السيدة عائشة حتى القرن السادس الهجرى مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة تعلوها قبة ترتكز على صفين من المقرنصات، حتى أنشئت فى العصر الأيوبى بجوار القبة مدرسة، عندما أحاط صلاح الدين الأيوبى عواصم مصر الإسلامية الأربع، الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة بسور واحد حتى يحصن البلاد من هجمات الصلبيين، وألحق بالضريح مسجد يعرف بمسجد السيدة عائشة.

وفى عام 1762 ميلاديا هُدم المسجد القديم، وأعاد بناءه الأمير عبدالرحمن كتخدا فى القرن الثامن عشر، ثم هدم المسجد، وأعيد بناؤه عام 1971، حين تم إنشاء كوبرى السيدة عائشة.

وكتب على باب القبة: "لعائشة نور مضىء وبهجة وقبتها فيها الدعاء يجاب".يقع مسجد وضريح السيدة عائشة في القاهرة في حي الخليفة خارج ميدان القلعة في شارع السيدة عائشة.

تطوير مسجد السيدة عائشة، رضي الله عنها، فيتو

يؤكد السخاوي في "تحفة الأحباب"، أن السيدة عائشة مدفونة في مصر، وأنه عاين قبرها في تربة قديمة على بابها لوح رخامي مدون عليه: "هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق بن الإمام محمد باقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه".

ويقصد المصريون من محبي آل البيت، جامع السيدة عائشة ويعتبرونه ملجأ الزاهدين، وحصن الباحثين عن السكون والهدوء النفسي.

وحاليا يجري تطوير مسجد السيدة عائشة، رضي الله عنها، وقد وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحل مشكلة تأخر مشروع التطوير، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.