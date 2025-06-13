الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: بدأنا عملية اعتراض مسيرات خارج حدود إسرائيل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية اعتراض مسيرات خارج حدود دولة الاحتلال.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

 

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت حتى الآن 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

في غضون ذلك، أكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

 

إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الإسرائيلي

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن حكومة طهران قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها.

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