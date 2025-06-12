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خارج الحدود

استشهاد 63 فلسطينيا فى غزة بينهم 32 من منتظري المساعدات

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد 63 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 32 من منتظري المساعدات.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 فلسطينيا برصاص الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 32 من منتظري المساعدات.

وفي السياق ذاته  أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 57 وإصابة 363 آخرين بالرصاص منذ بدء العمل بآلية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

 

استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم، أن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 200 آخرين إثر إطلاق الاحتلال النار على منتظري مساعدات قرب محور نتساريم في قطاع غزة.

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء: سنقوض حكم حماس في غزة وسنعيد كافة المخطوفين من غزة.

وأضاف نتنياهو: سنواصل حربنا حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وزعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".  

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان الأربعاء، أن قوات الفرقة (252) هاجمت عددا من المقاومين الذين قاموا بإدخال عتاد عسكري ووسائل قتالية إلى مبنى عسكري تم استخدامه لأهداف قتالية.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي نتنياهو

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