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خارج الحدود

نتنياهو: سنواصل حربنا في غزة حتى يتم القضاء على كافة عناصر حماس

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

أفاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، سنقوض حكم حماس في غزة وسنعيد كافة المخطوفين من غزة.

وأضاف نتنياهو: سنواصل حربنا حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وزعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".  

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات الفرقة (252) هاجمت أمس عددا من المقاومين الذين قاموا بإدخال عتاد عسكري ووسائل قتالية إلى مبنى عسكري تم استخدامه لأهداف قتالية.

وزعم أيضا أن القوات دمرت موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس. 

وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال اليوم الأخير هاجم سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية في أنحاء قطاع غزة وأنه تم استهداف مباني عسكرية وشقق عملياتية ونقاط استطلاع وقنص إلى جانب أنفاق وبنى تحتية للمقاومة الفلسطينية. 

 استئناف العمليات العسكرية

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي من استئناف العمليات العسكرية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين. 

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