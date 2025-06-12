الأونروا تعلن فقدان التواصل مع موظفيها في قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فقدان التواصل مع موظفيها في الوكالة في غزة بسبب انقطاع جميع وسائل الاتصال.

انقطاع خدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بانقطاع خدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة.

وتتواصل أزمة انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار تجريف البنية التحتية.

سكان غزة وشمالها يعانون من انعدام شبه تام في هذه الخدمات الحيوية

ومن جانبها، ذكرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن انقطاعًا جديدًا طرأ على خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة، ليضاف إلى سلسلة الانقطاعات المتكررة التي تشهدها هذه المناطق، مؤكدة أن سكان غزة وشمالها يعانون من انعدام شبه تام في هذه الخدمات الحيوية.

وبينت الهيئة - في وقت سابق -أنها تتابع مع الجهات المعنية والجهات الشريكة لإجراء التنسيقات الفنية اللازمة من أجل إصلاح أحد المسارات الرئيسية المتضررة، والذي تسبب بانقطاع الخدمات.

استمرار الانقطاع يهدد بانهيار قطاعات حيوية

ودعت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة إلى التدخل الفوري والعاجل لإعادة تأهيل الشبكة، محذرة من أن استمرار الانقطاع يهدد بانهيار قطاعات حيوية، أبرزها الإغاثة والاتصال الإنساني والإعلام.

يُذكر أن قطاع غزة شهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، انقطاعات متكررة في خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة القصف المتواصل أو نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

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