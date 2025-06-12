لقاء بين مبعوث ترامب ورئيس الموساد غدا في أوروبا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن لقاء بين مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف ورئيس الموساد ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يعقد غدا في أوروبا.

و في السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس، أن المخابرات الأمريكية تقدر امتلاك إيران ألفي صاروخ باليستي يستطيع الواحد منها حمل 2000 رطل متفجرات.

تحذيرات من الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي

وأكد موقع أكسيوس، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حذر كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن رد إيران قد يربك دفاعات إسرائيل ويسبب أضرارا جسيمة.

وأخبر ويتكوف، أعضاء في الكونجرس أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن استعدادات إسرائيلية لتوجية ضربة كبيرة لبرنامج إيران النووي، وذلك بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: لا أريد القول إن الضربة الإسرائيلية على إيران وشيكة لكنها تبدو كأمر قد يحدث بالفعل.

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