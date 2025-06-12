الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب يطالب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن معدل الفائدة في بلاده قائلا: لا يمكنني إجبار رئيس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة.

 

ترامب: لن أقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي

وأضاف ترامب: مستوى الفائدة يجب أن ينخفض ولن أقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقت سابق  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي: إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة كارثة.

ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنقطة كاملة

وأضاف ترامب، أن أوروبا شهدت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة بينما لم نشهد أي تخفيض وإذا عاد التضخم فعلينا رفع سعر الفائدة لمواجهة ذلك.

وتابع: على جيروم باول خفض أسعار الفائدة بنقطة كاملة والتضخم يكلف بلدنا ثروة طائلة ويجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.
 

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ترامب أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي

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