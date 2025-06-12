ويتكوف يحذر الكونجرس من عواقب الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران

ذكر موقع أكسيوس، أن المخابرات الأمريكية تقدر امتلاك إيران ألفي صاروخ باليستي يستطيع الواحد منها حمل 2000 رطل متفجرات.

تحذيرات من الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي

وأكد موقع أكسيوس، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حذر كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن رد إيران قد يربك دفاعات إسرائيل ويسبب أضرارا جسيمة.

وأخبر ويتكوف، أعضاء في الكونجرس أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن استعدادات إسرائيلية لتوجية ضربة كبيرة لبرنامج إيران النووي، وذلك بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: لا أريد القول إن الضربة الإسرائيلية على إيران وشيكة لكنها تبدو كأمر قد يحدث بالفعل.

ترامب: لا أريد القول إن الضربة الإسرائيلية على إيران وشيكة

وأضاف ترامب : نأمل ألا ينشب صراع كبير في المنطقة وهناك احتمال لنشوب صراع كبير في المنطقة ويمكن أن يحدث شيء قريبا.

وتابع: أجرينا محادثات جيدة مع إيران ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي ولا أريد أن توجه إسرائيل ضربة لإيران طالما هناك اتفاق.

واستطرد ترامب: أريد التوصل لاتفاق مع إيران ونحن قريبون للغاية.

وذكر ترامب: أود تجنب الصراع وعلى إيران أن تأتي إلى طاولة التفاوض بشروط أقوى وعليهم أن يقدموا لنا بعض الأمور التي لا يريدون تقديمها حاليًا. أنا آخر شخص يريد الحروب. لقد أبقيت بلادنا بعيدة عن الحروب، وهزمنا تنظيم داعش بنسبة 100%.

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