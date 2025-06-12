تحدث عن ضرب إيران وصراع كبير بالمنطقة، أبرز ما جاء في حديث ترامب اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: لا أريد القول إن الضربة الإسرائيلية على إيران وشيكة لكنها تبدو كأمر قد يحدث بالفعل.

ترامب: لا أريد القول إن الضربة الإسرائيلية على إيران وشيكة

وأضاف ترامب : نأمل ألا ينشب صراع كبير في المنطقة وهناك احتمال لنشوب صراع كبير في المنطقة ويمكن أن يحدث شيء قريبا.

وتابع: أجرينا محادثات جيدة مع إيران ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي ولا أريد أن توجه إسرائيل ضربة لإيران طالما هناك اتفاق.

واستطرد ترامب: أريد التوصل لاتفاق مع إيران ونحن قريبون للغاية.

وذكر ترامب: أود تجنب الصراع وعلى إيران أن تأتي إلى طاولة التفاوض بشروط أقوى وعليهم أن يقدموا لنا بعض الأمور التي لا يريدون تقديمها حاليًا. أنا آخر شخص يريد الحروب. لقد أبقيت بلادنا بعيدة عن الحروب، وهزمنا تنظيم داعش بنسبة 100%.

وأكد ترامب: لم أدخل في أي حرب وأنا أؤمن بمبدأ "السلام من خلال القوة" ومع أعظم جيش في العالم، تمكنّا من ذلك، والأمر بسيط جدًا، ليس معقدًا: إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. بخلاف ذلك، أريد لهم النجاح. أريد لهم أن يكونوا عظماء. سنساعدهم ليكونوا ناجحين. سنتاجر معهم، وسنفعل كل ما يلزم.

وأضاف ترامب: أنا أفضل بكثير أن يكون هناك اتفاق، وطالما أرى أن هناك إمكانية لذلك، لا أريد أن يتم التدخل (العسكري)، لأنني أعتقد أن ذلك قد يُفشِل الاتفاق رغم أنه قد يساعده في الواقع، لكنه أيضًا قد يدمّره.



وأشار ترامب: أجرينا محادثات جيدة جدًا مع إيران. هل سنصل إلى اتفاق أم لا؟ لا أستطيع أن أؤكد، لكن ذلك سيحدث قريبًا. وأقول بكل وضوح: سواء تدخلنا أو لم نتدخل، إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. أنا أُفضل الطريق السلمي، الطريق الودي.



وأوضح: هناك احتمال لنشوب صراع واسع النطاق ولدينا الكثير من المواطنين الأمريكيين في هذه المنطقة، وقلت: علينا أن نبلغهم بأن يغادروا. قد يحدث شيء قريبًا، ولا أريد أن أكون الشخص الذي لم يوجه أي تحذير، ثم تبدأ الصواريخ في السقوط على المباني التي يتواجدون فيها. وهذا احتمال وارد.

لذلك اضطررت لفعل ذلك.





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