أحمد حمدي يثير الجدل بتدوينة غامضة، اعرف التفاصيل

أثار أحمد حمدي، لاعب وسط نادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء بعد نشره تدوينة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، كتب فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل”، دون توضيح الأسباب.

وعلمت مصادر أن سبب التدوينة يعود إلى تعثر سفر اللاعب إلى ألمانيا، حيث كان يسعى حمدي إلى إجراء فحوصات طبية دقيقة على موضع إصابته، من أجل الاطمئنان وتحديد البرنامج العلاجي المناسب تمهيدًا للعودة للملاعب مع بداية الموسم الجديد.

غضب اللاعب من تعطل الإجراءات

ويبدو أن اللاعب أبدى انزعاجًا كبيرًا من تأخر إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر، سواء من الناحية الإدارية أو المالية، خاصة وأنه كان قد حصل على وعود بالسفر في أقرب وقت.

إدارة الزمالك تتحرك

من جانبها، تتابع إدارة الزمالك الموقف، وسط محاولات لاحتواء غضب اللاعب وحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، خصوصًا مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي يتطلع فيها النادي لاستعادة الجاهزية الكاملة لجميع عناصر الفريق.

الجماهير تتفاعل

ولاقت التدوينة تفاعلًا كبيرًا من جمهور الزمالك، الذي تساءل عن تفاصيل الأزمة، مطالبين بحلها سريعًا وتوفير كل الدعم للاعبين المصابين قبل انطلاق الموسم المقبل.

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