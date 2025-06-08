أحمد حمدي لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته

احتفل أحمد حمدي لاعب وسط نادي الزمالك بخطوبته في حفل مبسط بعد انتهاء الموسم مع القلعة البيضاء.

ومن جهته حرص عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر على حساب فريق بيراميدز.

عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي بـ إكس:" الحمد لله والشكر لله ومبروك لكل الزملكاوية، الزمالك بطلًا لكأس مصر بعد الفوز علي نادي بيراميدز.

وواصل: "بطولة شهدت منافسة رياضية طبيعية ومباراة نهائية بين فريقين شهدت منافسة شريفة بعيدًا عن أي قرارات إدارية باطلة تحركها الميول".

وتابع: "بطولة تضاف إلى رصيد بطولات الجهد والاجتهاد التي حصدها الزمالك علي مدار تاريخه، أخذنا الحدث الأهم وهو فوز الزمالك بكأس مصر مع أحداث أخرى تافهة عن القيام بواجب الشكر والتقدير للاعبنا الرائع العظيم محمد عبد الشافي".

وأضاف: "أنهي محمد عبد الشافي مسيرته الكروية بحدث يليق بتاريخه الكروي الدولي الحافل بفوز الزمالك بأقدم بطولة مصرية لكرة القدم، عبد الشافي الظهير الأيسر الأعظم في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك حفر اسمه بحروف من نور في قلب كل مصري وكل زملكاوي.

وواصل:" حروف كتبها بتواضعه وأخلاقه وحبه وإخلاصه وووفائه وانتمائه لبلده ولناديه قبل تميزه الفني.

وأتم:" لن اقول وداعا الأسطورة محمد عبد الشافي ولكن أقول إلي لقاء قريب داخل جدران بيتك نادي الزمالك، بالتوفيق لعبد الشافي فيما هو قادم".

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