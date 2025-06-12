كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025

يشهد كأس العالم للأندية 2025، الذي يقام في الولايات المتحدة ويفتتح السبت بمباراة الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، تعديلات بالجملة فيما يتعلق بالتحكيم، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كاميرات مثبتة على الجسم

وفي أبرز التعديلات، سيرتدي حكام البطولة كاميرات مثبتة على الجسم، لعرض لقطات من المباريات لكن فقط إذا كانت لوقائع غير مثيرة للجدل، وفقا لما ذكره مسؤولو التحكيم في الفيفا، الأربعاء.

ويرتدي حكام المباريات في البطولة كاميرا صغيرة تبرز من سماعات الأذن، قادرة على توليد لقطات كما يراها الحكام.

لكن بينما يتمكن فريق بث المباراة من تقديم زوايا فريدة للأهداف والتصديات، بالإضافة إلى فيديو مباشر وأصوات قريبة من قرعة ما قبل المباراة، لن يتمكن المشاهدون من رؤية قرارات ركلات الجزاء أو غيرها من اللحظات المثيرة للجدل من زاوية الكاميرا الجديدة.

وقال رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بييرلويجي كولينا، إن الهدف تقديم تجربة جديدة لمشاهدي التلفزيون.

وأضاف كولينا، أسطورة التحكيم سابقا، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يضع قوانين اللعبة سمح بتجربة هذه التقنية، وأشار إلى أن لقطات الوقائع المثيرة للجدل قد تكون جزءا من مرحلة لاحقة في المستقبل.

وتابع: "دعونا نطبق الأمور خطوة بخطوة. في الوقت الحالي هذه تجربة. نحتاج إلى ابتكار شيء جديد، وكلما كان أبسط كان أفضل. لذلك وضعنا بعض القواعد ضمن بروتوكول. هل سنقدم هذه الصور في المستقبل؟ ربما سنفعل ذلك".

وسيتم بث الصور المباشرة عبر شبكة "5 جي" خاصة من الحكم إلى فريق بث المباراة، وفقا لما ذكره مدير الابتكار في الفيفا يوهانس هولزمولر، الذي أشار إلى أن البث المباشر سيكون متاحا فقط في ملاعب دوري كرة القدم الأميركية الستة المعتمدة في البطولة.

وما ستتمكن جماهير مونديال الأندية من مشاهدته هو مراجعات حكم الفيديو المساعد "الفار" كما يراها الحكام على شاشة خارج الملعب، التي سيتم بثها على شاشات عملاقة في الملعب.

ولاحقا سيعلن الحكم عن القرار النهائي عبر نظام مخاطبة الجمهور والبث التلفزيوني.

تقنية التسلل شبه الآلي المحسنة

وتشهد البطولة أيضا استخدام تقنية "التسلل شبه الآلي المُحسّنة"، التي ستستخدم 16 كاميرا متصلة بتقنية الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي سترسل رسالة صوتية إلى الحكم المساعد عندما يلمس لاعب الكرة وهو في حالة تسلل.

ومن المرجح أن يسهم هذا النظام في رفع راية التسلل مبكرا، مما يقلل من حالات استمرار اللعب بعد تسلل واضح حتى مراجعة لاحقة من حكم الفار.

وتشهد البطولة أيضا اعتماد تطبيق مبكر للقانون الجديد الذي يمنح حراس المرمى 8 ثوان لرمي الكرة بعد التقاطها، وإلا سيعاقبون بركلة ركنية.

ويستبدل القانون الجديد القانون السابق الذي كان يمنح حراس المرمى 6 ثوان لرمي الكرة أو التسبب في ركلة حرة غير مباشرة.

كما سيتم إنذار حراس المرمى بعد مرور 5 ثوان من قبل الحكم الذي سيعد تنازليا بأصابع يده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.