إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي وهذه رسالتي لجمهوره قبل مونديال الأندية

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن خوض الأهلي مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون فخرًا كبيرًا للفريقين، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف النادي الأهلي صاحب أكبر عدد من الألقاب على مستوى قارة إفريقيا.

جماهير الأهلي بالملايين حول العالم

وقال إنفانتينو: «أعتقد أنه لفخر كبير بكل تأكيد لفريق مثل النادي الأهلي أن يلعب افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية».

وأضاف: «الجميع يعرف أن الأهلي نادٍ تاريخي، فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ الكرة الإفريقية ولديه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم، وأتوقع حضور عدد كبير منهم إلى هنا».

وتابع: «المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم حدث سيدخل تاريخ كرة القدم، وتواجد الأهلي في هذه البطولة وخوضه مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي سيدخلانه تاريخ البطولة بكل تأكيد».

فريق الأهلي، فيتو

جماهير الأهلي وشغف كأس العالم

وواصل: «أنا سعيد لكل أصدقائي في مصر وكل أصدقائي في النادي الأهلي، وأنا أتطلع لهذه المباراة، وأعلم أن جماهير الأهلي لديها الشغف والحماس لدعم فريقها في هذا الحدث العالمي».

وتابع رئيس الاتحاد الدولي: «لقد زرت النادي الأهلي من قبل وأعرف شغف جماهيره بكرة القدم، وأعلم أن الأهلي يمثل لجماهيره (الحياة)، وجمهور النادي هم من أسباب كتابة تاريخه وهم يساهمون دائمًا في صنع مستقبله، إنه أمر خاص ومميز للغاية وهو ما يجعل حتى المحايدين يشجعون النادي الأهلي حين يروا المشجعين».

ووجه إنفانتينو رسالة لجمهور الأهلي، قائلًا: «هيا يا شباب، تعالوا إلى هنا، شجعوا فريقكم، واستمتعوا بـكأس العالم للأندية، هذا الحدث العالمي الذي يُلعب للمرة الأولى».

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