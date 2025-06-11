الخميس 12 يونيو 2025
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رياضة

ظرف قهري يمنع الخطيب من السفر لدعم بعثة الأهلي في مونديال الأندية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أفادت قناة “أون سبورت” بأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لن يسافر إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بسبب حالته الصحية.

وكان من المفترض أن يلحق الكابتن محمود الخطيب، ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تأجل سفره كرئيس للبعثة نظرا لظروفه الصحية ليكلف خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي برئاسة البعثة بدلا منه.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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