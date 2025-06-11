أيهما أفضل للصحة، العصير الطبيعي أم الفواكه الطازجة؟

العصير الطبيعي الكامل أم الفواكه الطازجة، في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة والتغذية السليمة، يكثر الحديث عن أهمية تناول الفواكه ودورها الحيوي في الوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة، ولكن يتكرر السؤال كثيرًا: هل من الأفضل تناول الفاكهة كما هي، طازجة وكاملة، أم شربها كعصير طبيعي؟





يبدو الجواب بسيطًا للوهلة الأولى، إلا أن خلف هذا السؤال تكمُن تفاصيل غذائية مهمة تتعلق بالألياف، ومعدل امتصاص السكر، والسعرات الحرارية، وتأثير ذلك على الجسم، وهو ما أكدته الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية.



وتستعرض الدكتورة مها سيد، في السطور التالية فوائد كلا من عصائر الفاكهة الطازجة، والفواكه الطازجة دون عصير.





أولًا: فوائد الفواكه الطازجة الكاملة للصحة

فوائد الفواكه



الفواكه الطازجة تحتوي على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية مثل:

الفيتامينات (خاصة فيتامين C وA وE).

المعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد).

مضادات الأكسدة.

الألياف الغذائية.

ومن أهم ما يميز الفاكهة الكاملة أنها تحتفظ بجميع الألياف الموجودة فيها، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في:



تعزيز الشعور بالشبع.

تنظيم حركة الجهاز الهضمي.

تقليل امتصاص السكر بسرعة في الدم، ما يساهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

الحفاظ على صحة القولون.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

التأثير على السكر في الدم

عند تناول الفاكهة الكاملة، يعمل وجود الألياف على إبطاء عملية امتصاص السكر، ما يؤدي إلى توازن في مستوى الجلوكوز في الدم. ولهذا السبب، تُعد الفاكهة الكاملة خيارًا أفضل لمرضى السكري أو من يسعون للوقاية منه.

التحكم في السعرات الحرارية

نظرًا لأنها تُشبع أكثر من العصير، فإن استهلاك فاكهة واحدة يحد من تناول كميات كبيرة من السكر والسعرات. على سبيل المثال، قد تكتفي بتفاحة واحدة، في حين أن كوب عصير تفاح قد يحتوي على ما يعادل 3 أو 4 تفاحات، أي كمية أكبر بكثير من السكر والسعرات.

ثانيًا: فوائد العصير الطبيعي الكامل

فوائد العصائر الطازجة



العصير الطبيعي الكامل هو العصير المستخرج من الفاكهة دون إضافة سكر أو مواد حافظة. وقد يتم تحضيره باستخدام الخلاط بحيث يُحتفظ ببعض الألياف، أو باستخدام العصارة التي تفصل الألياف عن السائل.

الإيجابيات

سريع الهضم والامتصاص، ما يجعله مناسبًا في بعض الحالات مثل بعد التمارين الرياضية أو في حالات فقدان الشهية.

يمكن أن يكون وسيلة سريعة للحصول على الفيتامينات والمعادن.

أسهل في التناول بالنسبة للأطفال أو كبار السن الذين يجدون صعوبة في مضغ الفواكه.

السلبيات الصحية

رغم أن العصير الطبيعي لا يحتوي على مواد صناعية، إلا أن له بعض التأثيرات السلبية على الصحة عند تناوله بشكل مستمر أو بكميات كبيرة، منها:

فقدان الألياف الغذائية، خاصة إذا تم تصفيته.

ارتفاع سريع في سكر الدم بسبب عدم وجود ما يبطئ امتصاص السكر، ما يشبه في تأثيره تناول مشروب سكري.

عدم الإحساس بالشبع، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من السعرات.

قد يؤدي الإفراط فيه إلى زيادة الوزن وارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري، خاصة إذا تم تناوله بشكل يومي وبكميات كبيرة.



متى يُنصح بتناول العصير بدل الفاكهة؟

في بعض الحالات، قد يُعتبر العصير خيارًا مناسبًا، بشرط تحضيره في المنزل بدون إضافة سكر، ويفضل عدم تصفيته للاحتفاظ بالألياف، مثل:

في حالات المرض أو الضعف العام وفقدان الشهية.

للأطفال الذين يرفضون تناول الفواكه.

بعد التمارين الرياضية لتعويض الطاقة والسوائل بسرعة.

توصيات صحية هامة

يُفضل تناول الفواكه كاملة على شكل وجبة خفيفة بين الوجبات أو مع الإفطار.

إذا كان لابد من شرب العصير، فيُنصح بشرب كمية صغيرة (نصف كوب إلى كوب)، مرة أو مرتين أسبوعيًا، مع تجنّب إضافات السكر.

يمكن إعداد العصير باستخدام الخلاط بدل العصارة، والاحتفاظ بكامل محتوى الفاكهة من الألياف.

من الأفضل تناول العصير ببطء ومع الوجبة، وليس بمفرده، لتقليل سرعة امتصاص السكر.



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