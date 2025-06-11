قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء إنه لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد مضيفا أن هناك ضغوط دولية وداخلية بسبب جنود الاحتياط والاقتصاد.

سموتريتش: لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد

وزعم سومتريتش: التاريخ لن يغفر لمن سيجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب وهذا سيؤدي إلى خسارتنا الحرب.



وادعى: من المهم عدم إسقاط حكومة اليمين والتوجه لانتخابات خلال الحرب وهذا خطر على مستقبل إسرائيل.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن قادة أحزاب المعارضة في إسرائيل قرروا طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت في الهيئة العامة للكنيست .

المعارضة الإسرائيلية تعلن طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت اليوم

وأكدت التقارير أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع، بالتنسيق بين جميع الكتل، وتقرر سحب الاستجوابات ومشاريع القوانين المعارضة من جدول الأعمال، بهدف تركيز جميع الجهود نحو هدف واحد وهو إسقاط الحكومة".

وتهدف المعارضة إلى تقليص الجدول الزمني اليوم، بعد أن أعلن الائتلاف الحاكم عن نيته المضي قدمًا بجميع مشاريع القوانين العالقة في الأسابيع الأخيرة.

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