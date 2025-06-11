توريد 277 ألف طن من الأقماح المحلية للشون والصوامع ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن توريد أكثر من 277 ألف طنا من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد الحالي وحتى صباح اليوم، وذلك ضمن منظومة العمل التي تتابعها المحافظة عن قرب من خلال غرفة العمليات الرئيسية المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين.

محافظ بني سويف يتابع توريدات القمح

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في منظومة نظام توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي مشيرا إلى متابعته المستمرة للتقارير الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية والتي تتضمن كميات التوريد والإجراءات المتخذة لدعم انتظام العمل حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم 277 ألف طنا توزعت بين 78 ألف طنا بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية 130 ألف طنا بصوامع الشركة القابضة للصوامع و40 ألف طنا بصوامع جهاز مستقبل مصر و28 ألف طنا بشون البنك الزراعي المصري.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة التوريد لموسم 2025/2024 والتي تم تشكيلها بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة بهدف دعم جهود تسهيل عملية استلام وتوريد القمح المحلي والعمل على تلافي أي معوقات قد تواجه المزارعين أو الجهات التنفيذية إلى جانب التنسيق المستمر والإشراف على لجان الاستلام وإعداد التقارير والبيانات اليومية.

زراعة 109 ألف فدانا بمحصول القمح ببني سويف

وتبلغ المساحات المزروعة بمحصول القمح في بني سويف 109 ألف فدانا تشمل أراضي قديمة وجديدة موزعة على مختلف مراكز المحافظة وتتوفر 22 نقطة استلام تضم 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة استيعابية 155 ألف طنا إلى جانب 100 ألف طنا بالشون الحكومية، وتحدد أسعار توريد الأردب بناء على درجة النظافة حيث يتفاوت السعر وفقا لجودة المحصول وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد.

وكان محافظ بني سويف، قد وجه بتسهيل جميع الإجراءات أمام الموردين في الشون والصوامع والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الإطار مع التأكيد على تعزيز التواصل مع غرف العمليات المركزية والفرعية سواء بديوان عام المحافظة أو في التموين والزراعة والوحدات المحلية لضمان التدخل السريع لحل أية مشكلات طارئة كما أكد على أهمية التنسيق مع جهات التسويق لصرف مستحقات الموردين دون تأخير مع إرسال تقارير يومية توضح كميات التوريد وآليات العمل داخل مواقع الاستلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.