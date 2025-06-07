إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري جبر بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري جبر بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

أسماء المصابين بحادث بني سويف

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين هم: محمد ثابت رمضان، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وصالح سيد عطية، 65 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد جنيدي عيد، 21 سنة، ومصطفى كامل محمد، 30 سنة، وعبد السلام سالم إبراهيم، 57 سنة، وهناء عبد الحميد فهمي، 48 سنة، وممتاز سعيد علي، 21 سنة، وجميعهم يعانون من كدمات متفرقة بالجسم.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وتم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، حيث وجهت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

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