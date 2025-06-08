حادث مأساوي في الفشن، مصرع طفل دهسا أثناء احتفاله بالعيد أمام منزله

لقي طفل مصرعه صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، بعدما صدمته سيارة بإحدى قرى مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول طفل جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة أمام منزله بإحدى قرى مركز الفشن.

مصرع طفل صغير ببني سويف

وتحت إشراف اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، تبين من التحريات الأولية للمقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الفشن، أن الطفل يدعى "طارق ع. ح" 6 سنوات من عزبة صالح فريد التابعة لمركز الفشن، صدمته سيارة أثناء اللهو أمام منزله، ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة ببني سويف التحقيق والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.



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