الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حادث مأساوي في الفشن، مصرع طفل دهسا أثناء احتفاله بالعيد أمام منزله

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي طفل مصرعه صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى،  بعدما صدمته سيارة بإحدى قرى مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.  

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

 

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول طفل جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة  أمام منزله بإحدى قرى مركز الفشن.

 

مصرع طفل صغير ببني سويف 

 

وتحت إشراف اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، تبين من التحريات الأولية للمقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الفشن،  أن الطفل يدعى "طارق ع. ح" 6 سنوات من عزبة صالح فريد التابعة لمركز الفشن، صدمته سيارة أثناء اللهو أمام منزله، ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى.

 

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة ببني سويف التحقيق والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.
 

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أهالي بني سويف يلتقطون صورا تذكارية مع المحافظ بممشى الكورنيش

محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى بالصلاة والزيارات (صور)

الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة طالب صيدلي ببني سويف

حسن الخاتمة، غرق شاب في نيل بني سويف أثناء وضوئه للصلاة

ضبط مصنع غير مرخص يعيد تدوير زيوت السيارات المستهلكة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل

بعد تعيينه عميدًا لإعلام بني سويف، السيرة الذاتية لـ ممدوح مكاوي 

بـ الإنجليزي والدين، إسدال الستار على امتحانات الإعدادية ببني سويف

مصرع فني كهرباء سقط من قطار بمزلقان بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف مركز الفشن ببني سويف

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أهالي بني سويف يلتقطون صورا تذكارية مع المحافظ بممشى الكورنيش

محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى بالصلاة والزيارات (صور)

الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة طالب صيدلي ببني سويف

حسن الخاتمة، غرق شاب في نيل بني سويف أثناء وضوئه للصلاة

ضبط مصنع غير مرخص يعيد تدوير زيوت السيارات المستهلكة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل

بعد تعيينه عميدًا لإعلام بني سويف، السيرة الذاتية لـ ممدوح مكاوي 

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

شعبة الثروة الداجنة تتوقع انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر بعد العيد

ناشطة على متن سفينة مادلين: لا نعرف موعد وصولنا غزة والاحتلال يحاول قمعنا

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

موعد مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشفين أثريين جديدين بالأقصر، تعرف عليهما

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية