محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى بالصلاة والزيارات (صور)

سادت أجواء من البهجة والروحانية بـ محافظة بني سويف، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في عدة فعاليات إنسانية وميدانية.

محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحة العيد

وشملت الفاعليات تهنئة محافظ بني سويف لأطفال الأيتام ونزلاء دور المسنين، ومتابعة ذبح الأضاحي بمجزر إهناسيا، إلى جانب أداء شعائر صلاة العيد بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، كما أناب رؤساء المدن لمتابعة تنظيم الصلاة في مراكز المحافظة، ووجه برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الحيوية.

محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد مع المواطنين

محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد مع المواطنين

أدى المحافظ صلاة العيد بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية. ألقى الخطبة وكيل وزارة الأوقاف، متحدثًا عن فضائل الحج والأضحية وأهمية التكافل. وأعلنت مديرية الأوقاف تخصيص 161 ساحة بمراكز المحافظة لأداء الصلاة.

رؤساء المدن ينقلون تهنئة محافظ بني سويف بالعيد

رؤساء المدن ينقلون تهنئة محافظ بني سويف بالعيد

كما أناب محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لأداء الصلاة في مراكزهم، ومشاركة المواطنين فرحة العيد، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والمرورية، لضمان التنظيم والسلامة بمحيط الساحات.

محافظ بني سويف يزور دور الأيتام والمسنين

محافظ بني سويف يزور دور الأيتام والمسنين

كما زار محافظ بني سويف، جمعية رعاية المؤسسات للأيتام بحي الرمد، وقدم التهنئة للأطفال والفتيات والشباب نزلاء الدار، معربًا عن سعادته بالتواجد بينهم. تبادل الحديث معهم حول ظروفهم المعيشية والدراسية، وحرص على التقاط الصور معهم. كما زار دار الخير والبركة للمسنين بشرق النيل، مؤكدًا أهمية رعاية كبار السن وتقدير عطائهم، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لنزلاء الدار.

محافظ بني سويف يتابع توزيع لحوم الأضاحي

محافظ بني سويف يتابع توزيع لحوم الأضاحي

كما شهد محافظ بني سويف، عمليات ذبح الأضاحي بمجازر إهناسيا تحت إشراف الطب البيطري، والتي تشمل 205 رأس ماشية مقدمة من مؤسستين خيريتين، سيتم توزيع لحومها على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تحديد خطة توزيع تغطي 113 قرية بالمحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وبتنسيق مع مديريات التضامن والطب البيطري.

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