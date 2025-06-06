الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة طالب صيدلي ببني سويف

الشاب عبد الله عبد
الشاب عبد الله عبد السميع علي ـ ضحية الحادث، فيتو

سادت حالة من الحزن بمركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، عقب وفاة طالب بكلية الصيدلة في حادث سير أليم أثناء توجهه لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوصول جثة طالب شاب إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وذلك عقب تعرضه لحادث بطريق إهناسيا أثناء استقلاله سيارة ملاكي. وقد تم نقل الجثمان عبر سيارة إسعاف، وتم وضعه تحت تصرف الجهات المختصة.

 

<strong>الشاب عبد الله عبد السميع علي ـ ضحية الحادث</strong>
الشاب عبد الله عبد السميع علي ـ ضحية الحادث

 

 وفاة طالب صيدلة أثناء توجهه لصلاة العيد ببني سويف

 

وتبين من التحريات الأولية، التي تمت تحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أن الضحية يُدعى "عبد الله عبد السميع علي"، يبلغ من العمر 24 عامًا، ويقيم بقرية منيل هاني التابعة لمركز إهناسيا، أثناء توجهه لأداء صلاة العيد عندما تعرض للحادث، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

 

وأكد أهالي قرية منيل هاني، أن الشاب "عبد الله" كان يدرس بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، عُرف بين زملائه بحُسن خلقه واجتهاده، ما زاد من ألم الفقد لدى أسرته وأهالي القرية، الذين خيّم عليهم الحزن فور علمهم بالنبأ المفجع.

 

النيابة تطلب بالكشف الطبي على الجثمان

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة ببني سويف لتولي التحقيق، والتي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بواسطة الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث باستكمال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

 

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