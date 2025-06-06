أهالي بني سويف يلتقطون صورا تذكارية مع المحافظ بممشى الكورنيش

حرص بعض أهالي بني سويف على التقاط صور تذكارية "سيلفي" مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية بالممشى السياحي بكورنيش النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي رافقه فيها كل من السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وعلي يوسف رئيس المدينة.

محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بعيد الاضحى

محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي أول أيام العيد

وخلال الجولة، حرص محافظ بني سويف، على تقديم التهاني للمواطنين المترددين على الممشى السياحي بمناسبة العيد، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة، ومؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة ترفيهية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن استماعه لآرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة التعامل مع أية ملاحظات لضمان راحة الزوار، ومشددًا على أهمية التواجد الميداني لمسؤولي الكورنيش لضمان تقديم خدمات متكاملة.

الأطفال يلتقطون صور تذكارية مع محافظ بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، أن الكورنيش والممشى السياحي بمثابة متنفس حضاري لأبناء المحافظة، بجانب كونهما وجهة سياحية واستثمارية واعدة، حيث أصبحا مقصدًا لأفواج سياحة اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى إدراجهما ضمن مسار السياحة النيلية بين القاهرة وأسوان، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات، وموجهًا بزيادة فرق العمل الميداني لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار.

محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك

وفي السياق ذاته، استقبل محافظ بني سويف، بمكتبه عددًا من المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مسؤولي وقيادات الأحزاب السياسية، وشخصيات عامة، وتنفيذيين، من بينهم وكلاء وزارات، ومديري عموم، ورؤساء وحدات محلية، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك

وتبادل محافظ بني سويف، التهاني مع المهنئين الذين عبروا عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مظاهر للوحدة والتكاتف، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لدفع جهود التنمية، ومواصلة بذل المجهودات لتحقيق أفضل مستوى من الأداء الإداري، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تنمية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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