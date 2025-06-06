الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي بني سويف يلتقطون صورا تذكارية مع المحافظ بممشى الكورنيش

الشباب يلتقطون صورا
الشباب يلتقطون صورا تذكارية مع محافظ بني سويف، فيتو

حرص بعض أهالي بني سويف على التقاط صور تذكارية "سيلفي" مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية بالممشى السياحي بكورنيش النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي رافقه فيها كل من السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وعلي يوسف رئيس المدينة.

محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بعيد الاضحى
محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بعيد الاضحى

 محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي أول أيام العيد

وخلال الجولة، حرص محافظ بني سويف، على تقديم التهاني للمواطنين المترددين على الممشى السياحي بمناسبة العيد، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة، ومؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة ترفيهية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن استماعه لآرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة التعامل مع أية ملاحظات لضمان راحة الزوار، ومشددًا على أهمية التواجد الميداني لمسؤولي الكورنيش لضمان تقديم خدمات متكاملة.

الأطفال يلتقطون صور تذكارية مع محافظ بني سويف
الأطفال يلتقطون صور تذكارية مع محافظ بني سويف

 

وأكد محافظ بني سويف، أن الكورنيش والممشى السياحي بمثابة متنفس حضاري لأبناء المحافظة، بجانب كونهما وجهة سياحية واستثمارية واعدة، حيث أصبحا مقصدًا لأفواج سياحة اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى إدراجهما ضمن مسار السياحة النيلية بين القاهرة وأسوان، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات، وموجهًا بزيادة فرق العمل الميداني لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار.

محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك

وفي السياق ذاته، استقبل محافظ بني سويف، بمكتبه عددًا من المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مسؤولي وقيادات الأحزاب السياسية، وشخصيات عامة، وتنفيذيين، من بينهم وكلاء وزارات، ومديري عموم، ورؤساء وحدات محلية، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك

وتبادل محافظ بني سويف، التهاني مع المهنئين الذين عبروا عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مظاهر للوحدة والتكاتف، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لدفع جهود التنمية، ومواصلة بذل المجهودات لتحقيق أفضل مستوى من الأداء الإداري، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تنمية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى بالصلاة والزيارات (صور)

الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة طالب صيدلي ببني سويف

حسن الخاتمة، غرق شاب في نيل بني سويف أثناء وضوئه للصلاة

ضبط مصنع غير مرخص يعيد تدوير زيوت السيارات المستهلكة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل

بعد تعيينه عميدًا لإعلام بني سويف، السيرة الذاتية لـ ممدوح مكاوي 

بـ الإنجليزي والدين، إسدال الستار على امتحانات الإعدادية ببني سويف

مصرع فني كهرباء سقط من قطار بمزلقان بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى

من 10 بالليل لحد 5 الصبح بيضرب في بسلك، تفاصيل جديدة ترويها عروس بني سويف ضحية زوجها (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف عيد الاضحى ببني سويف ممشى كورنيش بني سويف

الأكثر قراءة

الأهلي يقيد زيزو محليًا تمهيدًا لتسجيله بقائمة المونديال

الأهلي يستعد لإعلان صفقة أحمد سيد زيزو

تحرك قانوني من الزمالك بعد نجاح الأهلي في قيد زيزو رسميًّا

موعد سفر زيزو إلى أمريكا استعدادًا للانضمام لمعسكر الأهلي

بعد التشكيك في قصة سيدنا إبراهيم، عالم أزهري لـ إبراهيم عيسى: ثوابت القرآن لا تخضع للأهواء

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

بعد رحيله مساء أمس، 5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

171 جنسية.. أرقام عامة لموسم الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد التشكيك في قصة سيدنا إبراهيم، عالم أزهري لـ إبراهيم عيسى: ثوابت القرآن لا تخضع للأهواء

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

لماذا سميت العبادة بالنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية