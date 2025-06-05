حسن الخاتمة، غرق شاب في نيل بني سويف أثناء وضوئه للصلاة

عثر أهالى قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى بـ محافظة بني سويف، منذ قليل، على جثمان شخص لقى مصرعه غرقًا داخل مياه نهر النيل، أثناء قيامه بالوضوء لصلاة العصر أمس، أمام إحدى قاعات الأفراح الواقعة أسفل الكوبري العلوي بالواسطى، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف.

انتشال جثمان شاب غريق ببني سويف

وتمكن الأهالي، بمساعدة قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بـ بني سويف، من انتشال جثمان المتوفى، ويدعى «تامر ميهوب»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، ويقيم بقرية أطواب.

وتشير المعلومات إلى أن المتوفى كان يعمل داخل القاعة التي شهدت الواقعة، وكان يهمّ بالوضوء من مياه النيل، فانزلقت قدماه وسقط في المياه، ما أدى إلى غرقه ووفاته، بحسب ما ذكره شهود العيان.

تامر ميهوب

نقل الجثمان إلى مستشفى الواسطى

وجاري نقل الجثمان إلى مستشفى الواسطى المركزي، شمال بني سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك بناءً على توجيهات قوات الأمن بمركز ومدينة الواسطى، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدًا لإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

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