تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 6 محاضر جنحة صحية، وذلك ضمن نتائج حملة رقابية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمديرية الصحة ببندر بني سويف، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

تقرير حملة رقابية ببني سويف

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الصادر عن مديرية الصحة بشأن الحملة، حيث استعرضت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة التي قادها الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بمشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، وفريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف.

وأسفرت الحملة عن المرور على 4 منشآت غذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر جنحة صحية، جاءت تفاصيلها كالتالي: 2 محضرًا لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967 (عدم استيفاء الاشتراطات الصحية)، و4 محاضر لمخالفة القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967 "عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية"، كما تم إعدام 12 كجم من الأغذية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إحكام الرقابة على الأسواق

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار هذه الحملات الرقابية، بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، والوحدات المحلية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل فرق التفتيش ومفتشي الأغذية، مثمنًا دورهم الحيوي في رفع مستوى السلامة الغذائية والارتقاء بالصحة العامة على مستوى المحافظة.

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