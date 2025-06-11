محافظ بني سويف يتفقد جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من مقار اللجان بالمدارس للاطمئنان على جاهزيتها، استعدادًا لامتحان الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، والمقرر عقدها خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 10 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 19 ألفًا و117 طالبًا وطالبة، موزعين على 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، بواقع 13 ألفًا و220 طالبًا وطالبة بالشُعبة العلمية "علوم"، و2285 طالبًا وطالبة "علمي رياضة"، و3612 طالبًا وطالبة بالشُعبة الأدبية.

محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة

وجاءت هذه الجولة ضمن متابعة محافظ بني سويف، لتنفيذ خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، بهدف ضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب، ورافق المحافظ خلال الجولة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم ببني سويف، وعلي يوسف، رئيس المدينة، وأحمد عزت، مدير إدارة تعليم بني سويف.

واطلع محافظ بني سويف، من وكيل الوزارة على الإجراءات المتخذة من قبل المديرية لتوفير التجهيزات اللازمة بمقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مع تيسير أداء الامتحانات بتوفير كافة الاحتياجات، إلى جانب تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والملاحظين، وضمان تأمينهم في التنقلات، إضافة إلى الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين وصولها.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة الاستعدادات على مدار الساعة، والتأكد من توافر كافة التيسيرات، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات لتحقيق الهدوء حول لجان الامتحانات.

من جانبها، أوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن الامتحانات ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع على مدار يومي الأحد والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وتشمل مواد: التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء لطلبة النظام القديم، ومواد: التربية الدينية، التربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية لطلبة النظام الجديد، على أن تستأنف الامتحانات يوم الأحد 22 يونيو الجاري بمادة اللغة العربية "لكل الشعب"، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، حيث تختتم الامتحانات بمادة الأحياء لعلمي علوم، والاستاتيكا لعلمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الأدبي "نظام قديم"، ومادة الإحصاء لطلبة الأدبي "نظام جديد".

كما أشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى عقدها اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل المديرية وعدد من قيادات التعليم، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتلقي البلاغات بشأن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها، وضمان توافر التيسيرات والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان.

محافظ بني سويف يتفقد استراحات الثانوية العامة

وفي سياق متصل، تفقد محافظ بني سويف، مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين بمدرسة الخيرية الابتدائية، واطمأن على التجهيزات النهائية بها وتوفير سبل المعيشة، واستعرضت وكيل الوزارة الإجراءات المتخذة لتجهيز 16 استراحة موزعة على مستوى المحافظة، منها 4 في مركز ومدينة بني سويف و2 في كل إدارة تعليمية ببقية المراكز، وتم دعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة.

ووجه محافظ بني سويف، باستمرار تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتوفير المناخ الملائم والراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات داخل الاستراحات، مع التأكد من توافر كافة الاحتياجات والخدمات طوال فترة تواجدهم ببني سويف، والتي تمتد لـ 25 يومًا هي مدة الامتحانات.

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