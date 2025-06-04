محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، أجرى اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها المركز الإقليمي لنقل الدم بشرق النيل، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة به، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المستمرة لتفقد القطاعات الحيوية ومرافق الخدمات الأساسية.

وشهدت الجولة حضور كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة هبة محمد حسين نائب مدير المركز الإقليمي لبنك الدم، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وطارق علي من جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

محافظ بني سويف يزور مركز نقل الدم

وتضمنت الزيارة جولة داخل أقسام ومعامل المركز، شملت أقسام "التبرع والصرف، ومشتقات الدم، والفيروسات"، بالإضافة إلى المكاتب والأقسام الإدارية، حيث حرص المحافظ على متابعة عملية تبرع بالدم لأحد المواطنين، واطمأن على توافر كافة الإجراءات الاحترازية والتيسيرات المقدمة للمتبرعين.

واستمع محافظ بني سويف، لعرض موجز من وكيل وزارة الصحة حول طبيعة وسير العمل بالمركز، الذي أُنشئ عام 2008 ويُعد أحد المراكز الإقليمية التابعة للمركز القومي لخدمات نقل الدم بالقاهرة. ويقوم المركز بتجميع، وفصل، وفحص وحدات الدم، وصرفها للمرضى، حيث يبلغ متوسط التجميع الشهري نحو 700 وحدة دم.

وأوضحت وكيل صحة بني سويف، أن المركز يقوم بفصل الدم الكامل إلى مشتقات مختلفة" كرات دم حمراء مكدسة، بلازما طازجة مجمدة، بلازما مجمدة/كرايو الراسب الأبيض، صفائح دموية"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دقيقة لكل الوحدات المجمعة للكشف عن الفيروسات الكبدية (C وB) وفيروس نقص المناعة المكتسبة، وبكتيريا الزهري، وذلك باستخدام تقنيات الأجسام المضادة وفحص الحمض النووي، إلى جانب تحديد فصيلة الدم واختبار الأجسام المضادة.

محافظ بني سويف يشيد بمنظومة العمل

من جانبه، أشاد محافظ بني سويف، بمنظومة العمل داخل المركز وأهمية الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين، لا سيما بعد تزويده بالأجهزة الحديثة والمتقدمة، مثل جهاز فحص الحمض النووي عالي الدقة للكشف المبكر عن الفيروسات، وجهاز استخلاص الصفائح الدموية (Platelets Apheresis)، بالإضافة إلى قُرب (SAGM) التي يتم فصلها أوتوماتيكيًا وتصل صلاحيتها إلى 42 يومًا، فضلًا عن إمكانية تجميع وحدات صفائح دموية بطريقة platelets pooling.

كما استعرضت الدكتورة هبة محمد حسين، نائب مدير المركز، تفاصيل منظومة العمل، مشيرة إلى أن المركز يعتمد على التبرع الطوعي من المتبرعين الشرفيين، وفق سياسة وطنية تهدف إلى توفير دم آمن وفعال من متبرعين منتظمين، دون الاعتماد على التبرع العائلي.

1500 حالة تردد شهريا على مركز نقل الدم

وأضافت، أن المركز متعاقد مع بنوك دم المستشفيات التخصصية ببني سويف وإهناسيا للفحص والفصل وتوفير المخزون اللازم من الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تعاقده مع مستشفى ناصر والتأمين الصحي لتلبية احتياجاتهم، ويتم صرف وحدات الدم وفق الحالة المرضية ورؤية الطبيب المعالج، بعد إجراء اختبارات التوافق والفصيلة. ويبلغ متوسط عدد الحالات المترددة شهريًا لصرف الدم ومشتقاته نحو 1500 حالة، حيث يتم الصرف لجميع فئات المرضى، مع توفير الخدمة مجانًا للفئات المشمولة بالتأمين الصحي.



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