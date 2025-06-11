محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمخابز

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

حملة رقابية على مخابز بني سويف

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير مديرية الصحة ببني سويف، الذي أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، والتي قامت بحملة مفاجئة "فجر اليوم" على عدد من المخابز والمطاعم بمركز بني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، الذي قاد الحملة.

إعدام أغذية فاسدة ببني سويف

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بنطاق مركز بني سويف، حيث تم إعدام أكثر من 40 كجم من المواد الغذائية الفاسدة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 10 محاضر متنوعة، شملت عدم مراعاة اشتراطات النظافة العامة داخل المنشآت، وعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

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